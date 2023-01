RC Strasbourg Mercato : Ajorque vendu, le RCSA tient son remplaçant

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 19:00

Le RC Strasbourg a transféré Ludovic Ajorque à Mayence. Le club nordiste tient une piste pour remplacer l’attaquant, mais doit affronter la concurrence.

Dans un communiqué officiel, le RC Strasbourg confirme le transfert de Ludovic Ajorque à Mayence en Bundesliga, ce mardi. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le FSV Mainz 05 (Allemagne) ont trouvé un accord pour le transfert de Ludovic Ajorque (29 ans) à Mayence ». Après une demi-saison compliquée (le RCSA est 16e de Ligue 1), l’attaquant auteur d’un seul but en 13 matchs de championnat quitte le club nordiste. Il a fait l’objet d’un transfert estimé à 6 M€ et a signé un contrat de 3 saisons et demie, jusqu’en juin 2026.

Il est ému au moment de partir du RC Strasbourg où il a passé 4 saisons et demie. « Je n’en retiendrai que du positif. Faire 4 ans et demi dans un même club, de nos jours, ce n’est pas commun. Et ça démontre l’attachement que j’ai pour le Racing. J’ai grandi ici en tant qu’homme et en tant que footballeur. Cette ville et ce club font partie de ma vie et resteront à jamais gravés dans mon cœur. Je peux dire que je serai à jamais strasbourgeois ».

Quant au président Marc Keller, il a dit merci au joueur pour les services rendus au Racing Club. « Je veux remercier chaleureusement Ludo pour ces années passées avec nous », a-t-il déclaré. « Nous garderons ici le souvenir d’un très bon joueur, qui a toujours tout donné pour le Racing, mais aussi d’un garçon respectueux et exemplaire, qui s’est toujours très bien comporté. Je sais qu’il était très attaché au Racing, mais il avait envie de découvrir autre chose. On lui souhaite maintenant le meilleur sous ses nouvelles couleurs ».

RC Strasbourg Mercato : Wilson Isidor pour remplacer Ajorque au RCSA

Pour remplacer Ludovic Ajorque, le RC Strasbourg s’est rapidement positionné sur Wilson Isidor du Lokomotiv Moscou. Selon L’Équipe, le RCSA aimerait rapatrier le polyvalent attaquant français en Ligue 1, un an après son départ de l’AS Monaco en Russie. Toutefois, les Strasbourgeois doivent affronter la concurrence du FC Lorient. Le club du Morbihan a déjà transmis une offre de prêt au Lokomotiv Moscou pour Wilson Isidor. En Allemagne, Schalke 04 serait aussi intéressé par le profil du joueur de 22 ans.