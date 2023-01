FC Lorient Mercato : Le FCL passe à l'action pour le successeur de Moffi

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 17:30

Alors que le départ de Terem Moffi se précise ces dernières heures, le FC Lorient est passé à l'action pour attirer son successeur.

En réalisant une fantastique première partie de saison, il était difficile d'imaginer le FC Lorient capable de conserver tous ses meilleurs éléments durant ce mercato hivernal. Après Dango Ouattara, cédé à Bournemouth contre 27 millions d'euros (bonus compris), Terem Moffi est de plus en plus proche d'un départ depuis quelques heures, et les dirigeants travaillent activement sur son successeur.

Actuellement 7e de Ligue 1, le FC Lorient veut continuer de rêver à l'Europe dans la deuxième partie de saison, et cela n'est pas impossible malgré la très grosse concurrence pour les places européennes. Pour cela, renforcer l'effectif est obligatoire, surtout en ce qui concerne le secteur offensif qui va très vraisemblablement se retrouver orphelin de Terem Moffi, en plus de Dango Ouattara. De ce fait, la cellule de recrutement du FC Lorient s'était récemment renseigné sur une ancienne pépite du Stade Rennais qui évolue au Lokomotiv Moscou. Et après avoir pris un temps de refléxion sur ce dossier, les Merlus sont passés à l'action.

FC Lorient Mercato : Le FCL formule une offre pour Wilson Isidor

Si l'on en croit les informations révélées par Ouest-France, les dirigeants du FC Lorient ont formulé une offre aux représentants du Lokomotiv Moscou pour Wilson Isidor. En revanche, le journal précise qu'aucune indication n'a filtré concernant le type d'opération proposé par le FCL.

Les Merlus ne sont pas seuls sur le dossier de l'ancien rennais, puisque Schalke 04, actuel lanterne rouge de Bundesliga, serait également intéressé par Wilson Isidor. Depuis le début de la saison avec le club russe, le jeune attaquant de 22 ans s'est offert 4 buts et a délivré 4 passes décisives en seulement 17 rencontres. Reste à savoir si le Lokomotiv Moscou sera enclin à laisser filer l'un de ses meilleurs joueurs cet hiver.