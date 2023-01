OM : Grosse incertitude pour Tudor à Marseille avant Monaco

Publié par Enzo Vidy le 24 janvier 2023 à 21:13

Alors que l' OM reçoit Monaco samedi prochain au Vélodrome, Igor Tudor fait face à une grosse incertitude dans l'effectif de Marseille.

Troisième au classement de Ligue 1 à 5 points du PSG, l' OM à l'occasion de frapper fort dans la course au titre samedi prochain face à Monaco. Irrésistible depuis le retour de la trêve, les Marseillais restent sur une incroyable série de 8 victoires consécutives, et sont déterminés à poursuivre leur lancée.

Mais l'obstacle sera de taille samedi soir au Vélodrome, avec l'AS Monaco de Philippe Clement qui reste sur une incroyable victoire face à Ajaccio le 15 janvier dernier (7-1) et qui possède une semaine de plus que l' OM pour préparer cette rencontre de prestige. Néanmoins, la forme actuelle des hommes d'Igor Tudor ne suscitent pas beaucoup d'inquiétude sur le plan physique, d'autant plus qu'ils seront poussés par tout un stade qui sera à guichets fermés dans cinq jours pour aider l' OM à faire tomber Monaco. Reste à savoir si le groupe marseillais sera au complet pour ce choc, et les dernières tendances laissent présager une première mauvaise nouvelle à ce sujet pour l'Olympique de Marseille.

OM-Monaco : Touché à la cheville, Issa Kaboré est incertain

Forfait lors du dernier match de l' OM face à au Stade Rennais, vendredi dernier en Coupe de France (2-1), Issa Kaboré est d'ores et déjà incertain pour la rencontre face à l'AS Monaco samedi prochain. En effet, L'Équipe annonce que le défenseur marseillais est toujours gêné par une entorse de la cheville, et sa participation est remise en cause.

Avec l'incertitude qui règne également sur la présence de Jonathan Clauss, absent depuis sa blessure à Montpellier le 2 janvier dernier, l' OM pourrait être privé de ses deux pistons droits, ce qui ne ferait pas les affaires d'Igor Tudor dans un match aussi important que celui de samedi prochain. Reste à savoir comment évolueront les choses pour Jonathan Clauss et Issa Kaboré dans les prochaines heures.