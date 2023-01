PSG Mercato : Une pépite du Paris SG vers un départ dès cet hiver

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2023 à 20:36

Barré par une forte concurrence au milieu de terrain, un maître à jouer du PSG pourrait être prêté lors du mercato hivernal.

Ces dernières saisons, plusieurs jeunes talents issus du centre de formation du Paris Saint-Germain sont partis sans pouvoir s’illustrer avec les professionnels. Le PSG a notamment perdu Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et plus récemment Xavi Simons. Les dirigeants du club de la capitale ont décidé de réagir en scellant l’avenir des talents les plus prometteurs du centre de formation.

Le Paris Saint-Germain a réussi à prolonger les contrats d’El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ethan Mbappé, Warren Zaïre-Emery. Les dirigeants du PSG sont également parvenus à trouver un accord avec l’entourage d’Ayman Kari pour son premier contrat professionnel.

Le milieu de 18 ans est barré par une forte concurrence au PSG et son temps de jeu pourrait être un frein à sa progression. Selon les informations de Foot Mercato, Ayman Kari devrait être prêté par le Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Avant la signature de son contrat professionnel avec le club de la capitale, le milieu français était courtisé par de nombreux clubs, notamment le Bayern Munich.

PSG Mercato : Ayman Kari s'apprête à quitter le Paris SG

Cet été, le Paris Saint-Germain a renforcé massivement le milieu de terrain avec l’arrivée de quatre nouveaux joueurs. La forte concurrence à ce poste dans l’effectif du PSG pourrait pousser Ayman Kari à grappiller du temps de jeu loin de la capitale. D’autant plus que le Titi parisien est derrière son compère en équipe de jeunes, Warrren Zaïre-Emery, dans la hiérarchie.

Ayman Kari pourrait intéresser des clubs de Ligue 2, mais aussi des formations de Ligue 1. Le milieu français pourrait notamment rejoindre le FC Lorient qui est à la recherche d’un nouveau maître à jouer. Le Titi parisien devrait donc quitter le PSG dans les prochains jours, reste à savoir quelle sera sa destination.