LOSC Mercato : OL, Létang clôt le suspense pour la venue de Faivre

Lors de la cérémonie des voeux du LOSC, mercredi soir, Olivier Létang en a profité pour faire un point mercato, notamment sur la piste Faivre à l' OL.

Équipe séduisante dans le jeu lors de la première partie de saison, le LOSC occupe la 6e place du championnat, et reste au contact des places européennes. Ayant l'objectif d'accrocher l'Europe en fin de saison, Paulo Fonseca, entraîneur des Dogues, n'a pas caché son souhait de voir venir du renfort en cette fin de mercato.

Confronté à de nombreuses blessures au sein de son effectif, l'entraîneur lillois avait envoyé un message fort à ses dirigeants en conférence de presse. "Nous avons besoin d'un joueur, mais pas en raison de la blessure d'Adam. C'est normal, les autres équipes qui veulent être européennes, elles renforcent leur équipe. C'est normal pour Lille d'avoir la possibilité d'avoir un ou deux joueurs. Nous verrons les opportunités dans le mercato."

Mercredi soir, Olivier Létang était présent pour la traditionnelle cérémonie des voeux du club nordiste, et en a profité pour faire un poit sur le mercato hivernal. Face aux récentes déclarations de son entraîneur, le président du LOSC est passé à l'action, et a confirmé l'arrivée de Benoît Costil à Lille pour la deuxième partie de saison. "On attend la signature du transfert de Léo Jardim qui est parti ce matin (mercredi) au Brésil. Il doit faire la visite médicale et signer. Et on signera Benoît Costil qui est arrivé depuis hier matin (mardi) en remplacement de Leo."

Mais depuis quelques jours, la rumeur autour d'une arrivée de Romain Faivre au LOSC a vu le jour. Sur le départ de l' OL cet hiver, l'ancien brestois cherche un nouveau point de chute pour retrouver du temps de jeu en deuxième partie de saison.

LOSC Mercato : Aucune discussion pour Romain Faivre, annonce Olivier Létang

Face à la rumeur qui ne cessait de s'amplifier, Olivier Létang a tenu à clarifier la situation concernant une potentielle venue de Romain Faivre au LOSC durant ce mercato hivernal. "Romain Faivre, c'est un bon joueur. Il est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on a des échanges." Des déclarations claires et précises, qui viennent mettre fin à la rumeur concernant une potentielle venue de l'ataquant lyonnais dans l'effectif du LOSC cet hiver.