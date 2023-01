LOSC Mercato : Arrivée imminente de Benoît Costil à Lille !

Publié par ALEXIS le 24 janvier 2023 à 11:00

Le LOSC tient son nouveau gardien de but. Tout est bouclé pour la signature de Benoît Costil à Lille. Il ne reste plus que l’officialisation.

Selon L’Équipe, le transfert de Benoît Costil au LOSC est bouclé. Sa signature devrait être annoncée ce mardi. Les détails du contrat du gardien de but sont même déjà dévoilés par le quotidien sportif. Il quitte l’AJ Auxerre où son contrat allait jusqu’à fin juin 2023, pour s'engager avec Lille, pour une durée d'un an et demi, soit jusqu’en juin 2024.

Titulaire à l’AJA, le portier international français ne sera cependant pas le gardien N°1 à Lille. Il sera la doublure de Lucas Chevalier dans un premier temps, comme le précise la source. Benoît Costil vient pour prendre la place de Léo Jardim, sur le point de quitter le LOSC pour rejoindre le Brésil. Le gardien de but brésilien est annoncé vers le Vasco de Gama, dans son pays natal.

Notons que le portier de 35 ans a été libéré de ses six derniers mois à l’AJ Auxerre pour signer chez les Dogues. Il va ainsi connaître son 7e club en France, après le SM Caen, Vannes OC, le CS Sedan, le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux et l’AJA.

LOSC : Benoît Costil dans le groupe lillois contre l'OGC Nice ?

Si son transfert est enregistré rapidement à la LFP, Benoît Costil pourrait être dans le groupe du LOSC pour le déplacement à Nice, dimanche à 13h, à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1. Malgré son statut de N°2, le gardien international français (1 sélection) pourrait passer devant Lucas Chevalier, si ce dernier n'assure pas les résultats du club nordiste pendant la phase retour du championnat. Notons que Benoît Costil débarque au LOSC très affuté, lui qui a disputé les 19 matches de la manche aller de Ligue 1, en entier.