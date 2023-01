FC Lorient Mercato : L'arrivée de Romain Faivre se précise au FCL

Publié par Enzo Vidy le 26 janvier 2023 à 13:20

Promis à une fin de mercato hivernal agitée, le FC Lorient est proche de boucler l'arrivée de Romain Faivre pour la deuxième partie de saison.

Encore 6 jours de mercato hivernal, et il devrait se passer pas mal de choses au FC Lorient. Toujours courtisé pour son attaquant nigérian Terem Moffi, le FCL cherche également à se renforcer pour retrouver une attaque efficace lors des prochaines semaines. Après avoir vendu Dango Ouattara 27 millions d'euros à Bournemouth, les dirigeants lorientais peuvent se permettre de se placer sur des noms bien connus du championnat de France pour renforcer leur secteur offensif.

Ces derniers jours, c'est le Marseillais Bamba Dieng qui est de plus en plus proche du FC Lorient. Problème, sa venue était conditionnée au départ de Terem Moffi à l' OM, mais ce dernier veut absolument se rendre à l'OGC Nice. Pire encore, si Pablo Longoria était prêt à cédé son joueur au FCL, et que ce dernier avait passé sa visite médicale mercredi soir à Lorient, les tests médicaux de Bamba Dieng ont révélé un problème au genou, similaire à celui qui avait fait capoter le deal avec le Gym l'été dernier.

Face à l'incertitude qui domine le dossier de l'attaquant marseillais, les dirigeants du FC Lorient avancent sur une autre piste, menant à un attaquant de l'OL. Et d'après les dernières tendances, l'opération serait proche d'aboutir entre les deux parties.

FC Lorient Mercato : Les discussions avancent entre l'OL et le FCL pour Faivre

D'après les dernières informations révélées par Foot Mercato à ce sujet, le dossier Romain Faivre serait en bonne voie pour le FC Lorient. En effet, le joueur a été convaincu par les propos des dirigeants lorientais, et les discussions entre le FCL et l' OL avancent plutôt bien ces dernières heures.

Le média précise, par ailleurs, que le FC Lorient serait d'accord pour prendre en charge le salaire de l'attaquant lyonnais, et négocie actuellement pour un prêt. Il est donc probable qu'un accord tombe rapidement entre les deux clubs pour le prêt de Romain Faivre au FCL.