OL Mercato : Un milieu tunisien échappe à l'Olympique Lyonnais

Après un début de saison compliqué pour l' OL, les Gones veulent se renforcer mais peinent à boucler des dossiers, notamment au milieu de terrain.

Depuis quelques semaines, les pistes se multiplient au milieu de terrain à l' OL. Et tandis que les Gones ne devraient pas s'offrir Joao Gomes, qui devrait rester au Brésil cet hiver, les Lyonnais peinent à conclure l'arrivée d'un joueur pour renforcer son entrejeu. Le schéma s'est d'ailleurs reproduit pour Matheus França, autre pépite de Flamengo, qui ne rejoindra pas le Rhône dans ce marché des transferts.

L' OL peine à avancer dans ce mercato mais continue d'accumuler les possibilités avec plusieurs noms qui circulent depuis de longs mois. Les Gones, qui auraient relancé la piste menant à Ellyes Skhiri, souhaiteraient réussir à valider l'arrivée de l'international tunisien. Cependant, l'un de ses compatriotes, lui aussi dans le viseur de Lyon, devrait s'installer loin du Rhône, puisque, d'après les dernières rumeurs, Aïssa Laïdouni devrait atterrir en Allemagne dans les prochains jours.

OL Mercato : Aïssa Laïdouni va s'engager avec l'Union Berlin

De retour de la Coupe du monde 2022, Aïssa Laïdouni avait le choix concernant son futur club. Le milieu de terrain tunisien était annoncé sur le départ à Ferencvaros, et plusieurs clubs avaient coché son nom. Parmi les prétendants, on retrouvait l' OL mais aussi le Toulouse FC et l'Union Berlin. D'après les informations de Foot Mercato, c'est finalement le club allemand qui aurait eu gain de cause pour le joueur ciblé par l'Olympique Lyonnais.

Le média en ligne affirme que Ferencvaros devrait récupérer 4,1 millions d'euros dans l'opération, assortis de bonus dont la nature n'a pas filtré. Aïssa Laïdouni devrait arriver à l'Union Berlin dans les prochaines heures pour parapher un contrat. Il s'agit donc d'une nouvelle désillusion pour l' OL, dont le mercato hivernal tourne au vinaigre ces derniers jours.