OL Mercato : Lyon relance une piste pour oublier Joao Gomes

Publié par Jules le 26 janvier 2023 à 10:20

Tandis que l' OL faisait de Joao Gomes sa priorité dans ce mercato hivernal, Lyon aurait essuyé un refus et relancé une ancienne piste.

Ciblé par l' OL depuis plusieurs semaines, Joao Gomes ne devrait finalement pas poser ses valises dans le Rhône. Malgré la belle offre de l'Olympique Lyonnais, le Brésilien ne veut qu'une seule chose, rejoindre Wolverhampton pour évoluer en Premier League. Selon les informations de RMC Sport, le joueur ne viendra pas en France, et ce dossier prioritaire du board lyonnais semble désormais clôturé.

Cet échec dans le dossier Joao Gomes est symptomatique d'un mercato hivernal très compliqué pour l' OL, qui n'a validé l'arrivée que d'une seule recrue, alors que le club est 9e de Ligue 1, et doit se relancer au plus vite pour retrouver la Coupe d'Europe la saison prochaine. En plus de cela, les Gones pourraient perdre certains cadres cet hiver, à commencer par Malo Gusto, qui pourrait rejoindre Chelsea dans les prochains jours. L'Olympique Lyonnais doit donc réagir au plus vite, et aurait d'ailleurs relancé une ancienne piste pour renforcer son milieu de terrain.

OL Mercato : Lyon ne lâche pas l'affaire pour Ellyes Skhiri

Maintenant que l' OL est fixé sur le dossier Joao Gomes, les dirigeants lyonnais devraient avancer sur d'autres pistes. RMC Sport affirme ce jeudi que les Gones auraient notamment décidé de revenir dans la course pour Ellyes Skhiri, dont le nom circule à l'Olympique Lyonnais depuis près d'un an. Cette fois, le Tunisien n'a plus que 6 mois de contrat avec Cologne, ce qui pourrait faciliter les discussions avec le joueur de 27 ans.

Cependant, l' OL doit faire preuve de prudence dans ce dossier, car Ellyes Skhiri intéresse d'autres clubs. En effet, outre l'Olympique Lyonnais, deux clubs allemands voudraient également s'offrir le milieu de terrain, ce qui pourrait compliquer les choses pour Lyon. Cependant, l'international tunisien (52 sélections) n'aurait toujours pas donné de réponse pour son avenir.