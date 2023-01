ASSE : Excellente nouvelle à Saint-Etienne avant le FC Sochaux

Publié par ALEXIS le 26 janvier 2023 à 18:33

L’entraineur de l’ ASSE prépare minutieusement le match contre Sochaux, samedi (15h). À deux jours de la rencontre, il a annoncé une bonne nouvelle.

Invaincue lors des trois derniers matchs de Ligue 2, l’ ASSE (18e) reçoit le FC Sochaux (4e) à Geoffroy-Guichard, samedi après midi. Laurent Batlles a eu deux semaines pour préparer son équipe, car elle n’a pas joué en coupe de France le week-end dernier. Ce match contre les Lionceaux est le premier de la phase retour du championnat. Et il tient donc particulièrement à coeur à l’entraineur de l’AS Saint-Etienne. Ce dernier veut envoyer un signal fort à ses adversaires dans la course pour le maintien, en commençant par une victoire.

« On avait dominé toute la deuxième mi-temps lors du match aller, sans avoir eu la chance de revenir ou de gagner. On a travaillé sur le match aller. Il nous faudra cet état d'esprit. On veut faire tourner le compteur point », a-t-il donné comme consigne, en conférence de presse d’avant-match.

Laurent Batlles compte sur son collectif, dont deux recrues hivernales qui lui donnent déjà entièrement satisfaction à l' ASSE. « Gautier Larsonneur (gardien de but) a amené beaucoup de commandements, de lien avec la défense et les milieux. Il a fait des arrêts importants, ce qu'on attendait de lui. Gaëtan Charbonnier (avant-centre), il nous apporte des buts et aussi du replacement tactique. Il a une façon de jouer atypique. Ils ont tous les deux du caractère. »

ASSE : Saint-Etiene au complet pour affronter le FC Sochaux

Pour rappel, le nouveau portier de l’ ASSE a un bilan de 2 victoires en 2 matchs disputés, sans aucun but encaissé, contre le Stade Lavallois et face aux Chamois Niortais (1-0). Quant à l’attaquant arrivé de l’AJ Auxerre en Ligue 1, il a marqué 2 buts lors des 3 derniers matchs des Stéphanois. Deux précieux buts, car le premier a permis a son équipe d’arracher le point du nul contre le SM Caen (1-1) et le deuxième est celui des trois points ramenés de Niort.

Gautier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier et les trois autres recrues : Dennis Appiah, Kader Bamba et Niels Nkounkou sont tous disponibles pour affronter le FC Sochaux. Hormis un joueur en reprise et un autre suspendu, l’ ASSE est quasiment au complet lors de cette 20e journée de Ligue 2. « Nous n’avons pas de blessés. Il y a tout de même Antoine Gauthier qui est en période de réathlétisation. Tout le monde est à ma disposition, hormis Benjamin Bouchouari qui est suspendu », s’est réjoui Laurent Btalles.