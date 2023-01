OL Mercato : Lyon double le FC Lorient pour un attaquant

Publié par Jules le 27 janvier 2023 à 12:25

Avec le départ de Toko-Ekambi au Stade Rennais, l' OL doit lui trouver un remplaçant, et serait sur le point de doubler le FC Lorient pour un attaquant.

Les départs pourraient se multiplier dans les prochains jours à l' OL. Alors que Karl Toko-Ekambi a fait ses valises et a rejoint le Stade Rennais dans le cadre d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, Lyon pourrait perdre d'autres éléments offensifs. Romain Faivre est sur le départ, Rayan Cherki intéresse le PSG et Tetê pourrait rejoindre la Premier League dans les prochaines heures. Au milieu de toutes ces incertitudes, l'Olympique Lyonnais cherche donc un renfort offensif pour cet hiver.

Alors que le FC Lorient s'intéresse à Wilson Isidor, l' OL serait également entré dans la course pour récupérer l'ancien attaquant de l'AS Monaco, qui évolue actuellement au Lokomotiv Moscou, en Russie. Ces derniers jours, tout semble s'accélérer pour l'attaquant de 22 ans qui pourrait revenir en France très prochainement et s'engager avec l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais favori pour Wilson Isidor

Il y a quelques jours, le FC Lorient avait quasiment réussi à boucler les négociations avec le Lokomotiv Moscou pour l'arrivée de l'attaquant formé au Stade Rennais, Wilson Isidor. Les deux clubs étaient tout proches d'un accord autour d'un prêt de six mois avec une option d'achat quasiment obligatoire. C'était avant que l' OL ne s'engage dans ce dossier et vienne doubler les Merlus pour l'arrivée d'Isidor.

De son côté, l' OL aurait proposé un transfert sec qui avoisinerait les 6 millions d'euros et aurait donc les faveurs du club russe. De plus, selon les informations révélées par L'Équipe, le joueur souhaiterait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Toujours selon le média en ligne, Wilson Isidor pourrait débarquer dans le Rhône dès ce vendredi pour passer sa visite médicale et s'engager en faveur des Gones.