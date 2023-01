OL Mercato : Un attaquant s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 27 janvier 2023 à 10:50

Alors que des joueurs offensifs veulent changer d'air cet hier, un attaquant de l'Olympique Lyonnais est sur le point de quitter l' OL.

À l'issue d'une première partie de saison plus que moyenne, l' OL pointe actuellement à la 9e place du classement, et s'est mis à dos la plupart de ses supporters. Pour relever la tête et se donner la possibilité de croire en une qualification européenne à la fin de la saison, le mercato hivernal semblait être le parfait compromis. Mais depuis l'ouverture de la période des transfert le 1er janvier dernier, l' OL est très peu actif.

Pour le moment, seul Dejan Lovren a signé à l'Olympique Lyonnais dans ce mercato hivernal. Pour le reste, les dirigeants ont coché quelques noms, mais ces derniers ont gentillement décliné les différentes propositions de l' OL, à l'image de Joao Gomes, qui a préféré s'engager à Wolverhampton.

Ces dernières heures, les principaux mouvements se font ressentir dans le sens des départs. Karl Toko-Ekambi s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais jeudi après midi sous la forme d'un prêt sans option d'achat, et Romain Faivre se rapproche de plus en plus du FC Lorient. Ce vendredi, c'est un attaquant de l' OL est sur le point de plier bagage.

OL Mercato : Tetê, absent de l'entraînement, se rapproche de Leeds United

Si l'on en croit les informations révélées par le média Goal, Tetê devrait quitter l' OL dans les prochaines heures. L'attaquant brésilien, arrivé au club il y a moins d'un an, ne s'est pas présenté à l'entraînement ce vendredi. La destination la plus probable pour l'ailier lyonnais est la Premier League où Leeds United semble en pole position pour l'accueillir.

Goal précise également que Tetê est d'ores et déjà sur place pour régler les derniers détails. Ce transfert devrait se faire sous la forme d'un prêt, et c'est donc un nouveau départ qui se précise dans le secteur offensif de l' OL qui pourrait se retrouver à court de solution, si les dirigeants ne s'activent pas en cette fin de mercato hivernal.