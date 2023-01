PSG Mercato : Rayan Cherki au Paris SG ? Galtier vend la mèche !

Publié par JEAN-LUC D le 27 janvier 2023 à 15:10

En quête d’un renfort offensif sur ce mercato hivernal, le PSG a fait de Rayan Cherki, attaquant de l’OL, sa priorité. Christophe Galtier a évoqué le sujet.

Après avoir vendu Pablo Sarabia à Wolverhampton contre un chèque de 7 millions d’euros, bonus inclus, le Paris Saint-Germain est désormais à la recherche d’un attaquant pour remplacer l’international espagnol de 30 ans. Si plusieurs noms sont associés au club de la capitale ces dernières semaines, Luis Campos semble avoir jeté son dévolu sur le milieu offensif de l’OL, Rayan Cherki. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le joueur de 19 ans n’a pas encore prolongé avec son club formateur et le PSG aimerait profiter de ce marché de janvier pour tenter de l’attirer.

Après deux premières tentatives infructueuses, le conseiller football des Rouge et Bleu serait sur le point de revenir à la charge auprès des dirigeants lyonnais avec une troisième offre, à en croire les informations relayées ce vendredi par le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato. Mais conscient que les Gones pourraient hermétiquement fermer la porte pour RayanCherki, le Paris SG travaillerait également sur d’autres cibles, notamment en Turquie et en Italie. Présent en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur parisien a été interrogé sur une possible arrivée de Rayan Cherki dans ses rangs.

PSG Mercato : Christophe Galtier botte en touche pour Rayan Cherki

Si l’Olympique Lyonnais veut conserver Rayan Cherki, le Paris Saint-Germain et Luis Campos aimeraient boucler son transfert d’ici le 31 janvier avant minuit. Le champion de France est donc décidé à tenter sa chance jusque dans les derniers instants du mercato hivernal. Une troisième offre devrait donc être formulée pour l’international espoir français des Gones par les Rouge et Bleu. Pour bien faire les choses, les décideurs parisiens « mettent d’ailleurs un point d’honneur à ne pas discuter avec le joueur avant de s’être mis d’accord avec l’OL », explique le portail sportif.

Cependant, Christophe Galtier ne semble pas avoir beaucoup d’informations sur ce dossier. Interpellé par les journalistes ce vendredi, à deux jours de la réception du Stade de Reims, le successeur de Mauricio Pochettino a préféré botter en touche, renvoyant les questions sur le mercato à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

« Sur Cherki ? Sans faire de langue de bois, on est en période de mercato. Honnêtement, les questions sur le mercato elles sont entre les mains du président et de Luis Campos. Moi, je suis concentré sur la série de matchs qui arrive et on fera le point après la clôture du mercato », assure Christophe Galtier, qui reconnaît tout de même le besoin de renforcer le secteur offensif. « On a eu un départ et on cherche à le compenser, mais on verra à la fin du mercato si c'est untel , untel ou personne (...) Nous avons un besoin sur le plan offensif », a précisé le coach du PSG.