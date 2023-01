SRFC Mercato : Après Toko Ekambi, Rennes sur un coup à Monaco

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 02:40

Le Stade Rennais souhaite boucler une nouvelle signature après celle de Karl Toko Ekambi. Le SRFC lorgne une pépite de l’AS Monaco.

Le Stade Rennais tient un nouveau renfort offensif. Avec la grave blessure de Martin Terrier, un nouvel attaquant était attendu à Rennes. Le buteur vedette des Rouge et noir avait été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Récemment opéré, il est forfait pour le reste de la saison et va manquer huit mois de compétition. Pour compenser cette longue absence, le SRFC est allé piocher du côté de l’Olympique Lyonnais. Conspué par une frange des Bad Gones, Karl Toko Ekambi a quitté le club rhodanien pour la Bretagne. L’ailier camerounais est prêté sans option au club breton. Après cette signature, les Rouge et noir pourraient boucler une autre affaire du côté de l’AS Monaco. L’Équipe dévoile un sérieux intérêt de Rennes pour Maghnes Akliouche.

SRFC Mercato : Déjà une offensive de Rennes pour Akliouche

Âgé de 20 ans, la nouvelle cible du Stade Rennais évolue au poste d’ailier. La pépite monégasque n’a disputé que huit rencontres cette saison, dont quatre en tant que titulaire, pour un but inscrit. Le quotidien sportif croit savoir que le SRFC est déjà passé à l’offensive dans ce dossier. Le club breton aurait formulé une offre à hauteur de 6 millions d’euros pour Maghnes Akliouche. Mais cette proposition pourrait s’avérer insuffisante pour convaincre Monaco.

Le club princier souhaite en effet conserver sa pépite et même lui offrir un nouveau contrat. Son bail avec le club princier expire en 2024. Il ne lui restera donc plus qu’une seule année de bail au terme de la saison en cours. C’est donc écarter toute menace concernant son crack que l’ASM souhaite le blinder. Reste à savoir si le club de la Principauté parviendra à ses fins au moment où Rennes a déjà manifesté son intérêt.