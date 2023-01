SRFC Mercato : Toko Ekambi dévoile les dessous de sa signature

Publié par Ange A. le 27 janvier 2023 à 02:33

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la signature de Karl Toko Ekambi au SRFC est effective. L’attaquant prêté par l’OL s’est justifié.

Karl Toko Ekambi ne terminera pas la saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Le départ de l’ailier camerounais était attendu en raison des critiques et autres messages hostiles dont il était la cible de la part des supporters de l’OL. Sur le départ, l’ailier de 30 ans ne manquait pas de courtisans cet hiver. Le Stade Rennais, les Saoudiens d’Al Shabab et les Espagnols du Celta Vigo se sont intéressés au profil du Lion indomptable (55 sélections/12 buts). Au final, l’attaquant lyonnais a décidé de poursuivre sa carrière dans l’Hexagone. Ce jeudi, le SRFC a officialisé la signature de Karl Toko Ekambi sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat. Le Camerounais a livré les dessous de sa signature à Rennes.

SRFC Mercato : Les confidences de Toko Ekambi sur sa signature à Rennes

Karl Toko Ekambi se réjouit de la confiance que lui accorde le Stade Rennais, notamment au moment où il est en panne avec l’Olympique Lyonnais. Il n’a plus fait trembler les filets depuis le 11 septembre lors de la défaite de l’ OL à Monaco (2-1). La présence d’anciens Lyonnais comme Florian Maurice et Martin Terrier ainsi que celle d’autres connaissances telles Hamari Traoré et son compatriote Christopher Wooh ont également motivé son départ au SRFC.

Le natif de Paris souligne également l’esprit de solidarité de l’effectif de Bruno Genesio. « Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie de ce projet », a expliqué le nouvel attaquant de Rennes lors de sa présentation. À lui maintenant de rendre cette confiance. Surtout que les Rouge et noir sont privés pour le reste de la saison de Terrier. Le buteur vedette du club breton ne rejouera plus cette saison suite à une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Éliminé de la Coupe de France par Marseille, le SRFC reste engagé en Ligue Europa et lutte pour les places européennes en Ligue 1.