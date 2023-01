Mercato PSG : Luis Campos fixé sur le prix de Rayan Cherki

Publié par Ange A. le 28 janvier 2023 à 07:10

Le nom de Rayan Cherki est de nouveau associé au PSG. Daniel Riolo s’est lâché sur cette piste surprenante de Luis Campos cet hiver.

Le mercato d’hiver du Paris Saint-Germain est relativement calme. Le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton est le seul mouvement enregistré par le PSG cet hiver. L’ailier espagnol s’est engagé contre 5 millions d’euros avec les Wolves. Suite au transfert de Sarabia, recruter un nouveau renfort offensif constitue une priorité de Luis Campos cet hiver. Le technicien portugais espère toujours boucler la signature de Milan Skriniar. Le défenseur central est en fin de contrat à l’Inter Milan et Nasser Al-Khelaïfi aurait pris ce dossier en mains. Pour la succession de Sarabia, le PSG lorgnerait du côté de l’Olympique Lyonnais. Le club francilien s’intéresserait de nouveau à Rayan Cherki. Daniel Riolo croit savoir à quoi les Rouge et bleu doivent s’en tenir pour arracher cette pépite à l’Olympique Lyonnais.



Mercato PSG : Le Paris SG connaît le prix de Rayan Cherki

L’Olympique Lyonnais se montre jusqu’ici ferme pour Rayan Cherki. Autant Jean-Michel Aulas que Laurent Blanc se sont récemment montrés stricts quant à l’avenir de leur pépite. Laquelle a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024, plus une année en option, avec son club formateur. Mais malgré la fermeté de l’OL, Daniel Riolo estime qu’un chèque à hauteur de 30 millions d’euros du Paris SG suffit à dissuader les Gones. « Au moment où on se parle, que Cherki aille au PSG, que le PSG ait discuté, que Campos sous la pression du clan Mbappé se penche sur le dossier ok, mais c’est un dossier à 30M€ », assure le consultant de RMC Sport.

Cependant Daniel Riolo s’interroge sur le bien fondé d’une signature de Cherki au Paris SG. « Honnêtement, sportivement et économiquement, aller s’exposer de la sorte dans un transfert aussi bizarre, j’ai du mal à le croire. Je ne vois pas Lyon le lâcher, sauf offre démesurée et si le PSG le fait, on nagera en plein délire. Mais ce n’est pas la première fois que le club le fait », estime le spécialiste.