PSG Mercato : Milan Skriniar a signé son contrat avec le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 29 janvier 2023 à 12:10

Priorité de Luis Campos et Christophe Galtier depuis l’été passé, Milan Skriniar pourrait débarquer au PSG cet hiver. Il ne reste plus que le feu vert de l’Inter Milan.

Après l’échec des négociations avec l’Inter Milan lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain serait finalement parvenu à signer le défenseur central de l’Inter Milan, Milan Skriniar. En effet, le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé ces dernières heures sur sa page Twitter que l’international slovaque a d’ores et déjà signé en faveur du club de la capitale.

Une nouvelle confirmée ce dimanche par La Gazzetta dello Sport. « Skriniar a confié cette semaine à ses coéquipiers, qu’il a déjà signé au PSG », assure le quotidien transalpin, qui ajoute que le Champion de France en titre cherche désormais à trouver la bonne formule pour convaincre les Nerrazzuri de laisser filer Skriniar mardi avant minuit.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi attend Milan Skriniar à Paris

À la recherche d’un renfort de classe mondiale pour corriger les lacunes défensives de l’équipe de Christophe Galtier, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient frapper le gros coup Milan Skriniar cet hiver. Après avoir convaincu le joueur de 27 ans, les Rouge et Bleu seraient désormais décidés à formuler une offre dans les dernières minutes du marché de janvier pour l’arracher à l’Inter Milan. « Le PSG le veut maintenant et prépare ces dernières heures une offre officielle supérieure à 10 millions d’euros », indique La Gazzetta dello Sport.

Après avoir échoué de convaincre le club lombard avec un chèque de 60 millions d’euros cet été, le PSG veut désormais attirer l’ancien défenseur de la Sampdoria de Gênes pour six fois moins, le roc défensif de l’Inter étant à six mois de la fin de son contrat.D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement pris ce dossier en main. Consciente qu’elle n’est plus en position de force dans ce dossier, la formation italienne serait en train de regarder les options pour remplacer son capitaine.