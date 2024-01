Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, Nordi Mukiele fait le forcing pour quitter le PSG et rejoindre le Bayern Munich durant ce mercato d’hiver.

Mercato PSG : Nordi Mukiele veut absolument rejoindre le Bayern cet hiver

Pisté par le Bayern Munich pour renforcer son secteur défensif dans cette deuxième partie de saison et en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele serait déterminé à rejoindre le collectif de Thomas Tuchel d’ici le 31 janvier. Dans leur dernier podcast « Bayern Insider », les journalistes de Bild Christian Falk et Tobi Altschäffl, qui suivent le Rekordmeister au quotidien, assurent ces dernières heures que le club allemand reste très intéressé par le renfort de Nordi Mukiele.

Si le dossier n'a pas connu de grande avancée cette semaine, les négociations sont toujours en cours entre les dirigeants des deux clubs et le joueur de 26 ans semble déterminé à rejoindre le Champion de Bundesliga. En effet, Christian Falk révèle que l’ancien arrière droit du RB Leipzig fait le pressing auprès de Luis Campos pour obtenir un bon de sortie cet hiver. Le journaliste de Bild indique notamment que Mukiele aurait réclamé à trois fois son départ du PSG cet hiver. De son côté, le PSG ne serait pas forcément opposé au départ du natif de Montreuil, mais fixe une seule condition.

Le Paris SG pose une condition pour libérer Nordi Mukiele

Déjà d’accord avec le Bayern Munich, Nordi Mukiele attend le feu vert du Paris Saint-Germain pour retourner en Allemagne. Toutefois, aucun accord n’a encore été trouvé entre les dirigeants parisiens et leurs homologues du Bayern sur la base d’un prêt avec une option d'achat comprise entre 20 et 25 millions d'euros. D’après Saber Desfarges de TF1, le PSG souhaiterait que cette option soit obligatoire, ce qui poserait problème au Bayen Munich. En plus, Luis Campos aimerait recruter un nouveau défenseur polyvalent avant de laisser partir Mukiele, surtout après la blessure de Milan Skriniar et l’absence d’Achraf Hakimi en raison de la Coupe d’Afrique des Nations.