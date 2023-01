OM Mercato : Marseille fonce sur un attaquant portugais

Publié par Jules le 29 janvier 2023 à 20:40

Après avoir échoué dans le dossier Terem Moffi, l'OM veut tout de même recruter un attaquant, et étudierait une piste menant à un buteur portugais.

L'OM, qui s'est déjà bien renforcé durant le mercato hivernal, pourrait ne pas s'arrêter là. Après s'être offert l'attaquant ukrainien Ruslan Malinovskyi, puis, plus récemment, le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, les Marseillais seraient désormais en quête d'un nouveau renfort offensif pour la seconde partie de saison. Tandis que la piste menant à Terem Moffi semble définitivement refermée, l'Olympique de Marseille ne se laisse pas abattre et continue de sonder le marché pour trouver un buteur.

Le mercato marseillais ne semble pas terminé, et il pourrait donc y avoir encore du mouvement dans les prochains jours à l'OM. Alors que Pape Gueye devrait normalement rejoindre le FC Séville dans les prochains jours, les dirigeants phocéens souhaitent se renforcer et valider au moins une nouvelle recrue en attaque. D'après les dernières rumeurs, l'Olympique de Marseille aurait d'ailleurs trouvé son bonheur au Portugal, à Braga plus précisément.

OM Mercato : Marseille entre dans la danse pour Vitinha

Déjà auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Vitinha brille en Liga Portugal Bwin avec le SC Braga. Des belles prestations qui ne laissent pas insensibles les clubs européens puisque Newcastle et l'Atletico Madrid seraient déjà venus aux renseignements. D'après Record, l'OM aimerait également s'offrir le jeune attaquant portugais de 22 ans avant la fin du mercato hivernal.

Si l'on en croit le média portugais, l'OM serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table pour s'offrir l'attaquant portugais, dont la clause libératoire est estimée à environ 30 millions d'euros. Cependant, l'Olympique de Marseille ne souhaite pas mettre autant pour s'offrir Vitinha et les négociations entre le SC Braga et les Olympiens devraient se poursuivre dans les prochaines heures.