ASSE : Une terrible nouvelle tombe pour Kader Bamba

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 08:20

Sorti sur blessure à la mi-temps du match entre l'ASSE et le FC Sochaux (2-3) samedi, Kader Bamba est désormais fixé sur son absence.

L'ASSE est bien malheureuse cette saison. Tandis que Kader Bamba, nouvelle recrue stéphanoise, disputait son deuxième match sous ses nouvelles couleurs ce week-end, l'ancien joueur du FC Nantes a du sortir sur blessure à la mi-temps. Plutôt bon lors de ses deux apparitions avec les Verts, le joueur semblait avoir convaincu tout le monde à l'AS Saint-Étienne, notamment les supporters, qui attendaient un sursaut de leur équipe contre le FCSM ce samedi.

Quelques secondes seulement après avoir reçu un carton jaune, à la 44e minute, pour une simulation sifflée par l'arbitre, qui n'a pas manqué de faire débat à l'ASSE, Kader Bamba se blesse dans sa course et tombe au sol. Il a finalement été remplacé à la mi-temps par Victor Lobry. Deux jours après la défaite des Verts à Geoffroy-Guichard, on en sait plus sur la blessure de l'ailier stéphanois, et les nouvelles ne sont pas très rassurantes.

ASSE Mercato : Une absence de longue durée pour Kader Bamba

L'ASSE risque déjà de devoir se passer de Kader Bamba, recruté récemment, pour un bon bout de temps. Comme le confirme Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter, l'attaquant des Verts devrait manquer plusieurs matchs dans les prochaines semaines. Une blessure aux ischios a été diagnostiqué, et le joueur pourrait donc manquer 4 à 6 semaines de compétitions avec sa nouvelle équipe. Une terrible nouvelle pour l'AS Saint-Étienne, qui aura besoin de toutes ses forces en présence pour l'opération maintien.

Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule à l'ASSE, cette blessure arrive en même temps que celle d'Anthony Briançon qui devrait également être absent pendant plusieurs semaines. Laurent Batlles risque donc de devoir se remuer les méninges pour aligner son équipe pour le match de l'AS Saint-Étienne face à Bastia mardi soir.