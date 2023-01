ASSE : Laurent Batlles confirme de mauvaises nouvelles avant Bastia

Publié par ALEXIS le 30 janvier 2023 à 16:50

Renversée par Sochaux (2-3), l’ ASSE a perdu deux joueurs pendant le match. Laurent Batlles a donné de leurs nouvelles avant Bastia.

L’ ASSE rejoue mardi, trois jours après sa défaite renversante contre le FC Sochaux (2-3). Les Stéphanois ne pourront cependant pas compter sur deux joueurs titulaires lors de la 20e journée de Ligue 2. Laurent Batlles l'a annoncé, ce lundi, lors de la présentation de la dernière recrue en date de Saint-Etienne, Lamine Fomba. Touché à la cuisse et resté au vestiaire après la mi-temps, Kader Bamba, l’un des renforts stéphanois cet hiver, est sérieusement blessé selon Mohamed Toubache-Ter. Il devrait être éloigné des terrains entre 4 à 6 semaines.

Touché au pied après avoir heurté le poteau dans les derniers instants du match, le capitaine Anthony Briançon sera lui aussi indisponible pour plusieurs jours, même s’il a tenté de rassurer les supporters de l’ ASSE, dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Plus de peur que de mal ! Les nouvelles sont rassurantes et le pire a été évité. À très vite. » D’après Le Dauphine Libéré, le défenseur central ne devrait pas fouler les terrains pendant 3 à 4 semaines.

Bastia-ASSE : Bamba et Briançon forfaits, Charbonnier et Nkounkou incertains

L’entraîneur stéphanois ne donne pas de précision sur la durée des absences de ces blessés, mais confirme leur absence lors du déplacement à Bastia, mardi. « Kader Bamba et Anthony Briançon sont forfaits pour Bastia », a-t-il fait savoir. Laurent Batlles a aussi annoncé que Gaëtan Charbonnier et Niels Nkounkou sont incertains. Le buteur de l’ ASSE souffre de douleurs au dos. Concernant Niels Nkounkou, une autre recrue hivernale des Verts, elle « a quelques problèmes physiques » d'après le coach, qui « espère ne pas avoir d’autres pépins » en plus de ces quatre joueurs.