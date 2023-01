FC Nantes Mercato : Arrivé au FCN, Delort règle ses comptes avec Nice

Publié par ALEXIS le 30 janvier 2023 à 23:20

Nouvelle recrue du FC Nantes, Andy Delort a justifié son départ de l’OGC Nice. Et il n’a pas manqué de glisser un tacle à la direction du Gym.

Attendu au FC Nantes depuis plusieurs semaines, Andy Delort (31 ans) est enfin un joueur du FCN. Sa signature officielle avec les Canaris a été officialisée ce lundi 30 janvier, à un jour de la fermeture du marché des transferts. L’OGC Nice attendait de recruter d’abord le remplaçant de l’attaquant algérien dans l’équipe de Didier Digard, avant de le laisser rejoindre le FCN. Et les Aiglons ont trouvé un accord avec le FC Lorient pour Terem Moffi, actuel deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 (avec 12 buts), derrière Kylian Mbappé (13 buts).

Andy Delort n’a pas quitté Nice, où son contrat était encore valide jusqu’à fin juin 2024. Il a engagé un bras de fer, en séchant les entraînements, afin de quitter le club azuréen. Selon lui, les dirigeants de l’OGC Nice n’ont pas respecté leur part du contrat signé le 28 août 2021, et relatif à une revalorisation salariale, à la fin de l’exercice dernier (2021-2022).

FC Nantes Mercato : Delort accuse Nice de n'avoir pas tenu ses promesses

Arrivé au FC Nantes et présenté officiellement aux journalistes en conférence de presse, l’international algérien a encore critiqué les dirigeants niçois pour leur promesse non tenue. « En fin de saison dernière, le club a commencé à parler, mais au final, des paroles n’ont pas été tenues », a-t-il confié. « J’ai une parole. Quand on trahit sa parole, ça me fait mal au cœur. Je n’arrive pas à faire semblant… D’autres joueurs vont au clash, ne viennent pas à l’entrainement […]. J’assume tout ce que j’ai dit et ce que je fais », a-t-il déclaré.

Selon le nouveau renfort d’Antoine Kombouaré, il a tenu sa parole donnée au FC Nantes, contrairement au Gym. « C’est peut-être rare dans ce milieu, mais une fois que j'avais donné ma parole au club et au coach, je savais que j'allais tout faire pour signer ici (à Nantes). Je voulais absolument aller à Nantes, et j'ai tenu parole. Je n'ai pas regardé à côté. » Andy Delort est prêté au FC Nantes, avec une option d’achat obligatoire.