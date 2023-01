OM Mercato : Après Vitinha, une autre recrue attendue à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2023 à 15:45

Alors que l’ OM est proche d’accueillir Vitinha, les dirigeants de Marseille poursuivent des négociations pour attirer une recrue supplémentaire.

C’est le dernier jour du mercato hivernal. À minuit, le marché des transferts fermera ses portes dans les principaux championnats européens. La plupart des clubs européens s’activent donc en coulisse pour boucler leurs derniers renforts. C’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille qui est en passe d’accueillir un nouveau renfort offensif.

Après de longues négociations avec le Sporting Braga, la direction de l’ OM est enfin parvenue à boucler un accord pour Vitinha. Selon la presse portugaise, les dirigeants portugais et marseillais se sont entendus sur un transfert du jeune buteur à hauteur de 32 millions d’euros. Ce montant sera probablement payé en plusieurs tranches. Très emballé à l’idée de rejoindre l’ OM, Vitinha est même attendu ce mardi soir à Marseille afin de finaliser les détails de son transfert.

OM Mercato : Marseille négocie toujours pour Sardar Azmoun

Après Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, la direction de l’ OM s’apprête ainsi à accueillir sa troisième recrue hivernale. Et ce n’est pas encore terminé. En plus du dossier Vitinha, les responsables travaillent en coulisse pour s’attacher les services d’un autre milieu offensif. Calciomercato assure en effet que l’Olympique de Marseille poursuit toujours les négociations avec le Bayern Leverkusen en vue de boucler la signature de Sardar Azmoun. Malgré la complexité des négociations, les Phocéens ne renoncent pas à sa venue.

La preuve, la source assure que la direction de l' OM aurait récemment formulé une offre de 5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international iranien. Cette proposition sera-t-elle suffisante pour conclure cette affaire ? Pour l’heure, le club phocéen semble déterminé à boucler une quatrième recrue en cette fin de mercato hivernal. L’hypothèse de voir l’ OM conclure ces deux opérations n’est donc pas à exclure. Cette dernière journée du mercato promet ainsi quelques surprises du côté de Marseille.