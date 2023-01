OM Mercato : Un buteur de Bundesliga pour oublier Vitinha

Publié par Jules le 31 janvier 2023 à 08:45

Le mercato se complique dans les derniers jours pour l'OM, qui ne tient toujours pas son nouvel attaquant tant espérer par le board marseillais.

Ces derniers jours, l'OM a essuyé plusieurs échecs sur le marché des transferts. Pisté par les Marseillais, Terem Moffi ne débarquera pas dans la cité phocéenne, puisque l'attaquant nigérian du FC Lorient est en passe de s'engager avec l'OGC Nice dans les prochaines heures. Ainsi, l'Olympique de Marseille comptait sur l'arrivée de Vitinha pour boucler son mercato, mais le buteur portugais du Sporting ne viendra pas lui non plus. Une fin de mercato hivernal très délicate pour l'actuel 3e de Ligue 1.

L'OM cherche donc toujours un nouveau buteur, alors que le mercato va fermer ses portes ce soir. Une course contre la montre pour l'Olympique de Marseille qui va vite devoir se pencher sur un nouveau profil, sans le surpayer, ce qui est toujours un risque dans les dernières heures du marché des transferts. Les Marseillais auraient donc décidé de se pencher sur un attaquant de Bundesliga, bien connu de la Ligue 1 puisqu'il a été une piste chaude de l'OL il y a quelques mois.

OM Mercato : Marseille espère recruter Sardar Azmoun aujourd'hui

Après avoir échoué pour Terem Moffi et Vitinha, l'OM se lance donc à la poursuite de Sardar Azmoun selon L'Équipe. Comme le rapporte le quotidien sportif, les Marseillais voudraient recruter l'Iranien du Bayer Leverkusen avant la fin du mercato. De son côté, l'attaquant de 28 ans ne serait pas opposé à une arrivée sur la Canebière, d'autant plus qu'il manque de temps de jeu en Bundesliga, à cause des blessures, mais aussi de la concurrence.

Néanmoins, l'OM avance prudemment sur ce dossier pour ne pas reproduire les erreurs du passé. L'Olympique de Marseille veut éviter le "panic buy" en cette fin de mercato, comme cela avait notamment été le cas il y a quelques années avec Kostas Mitroglou.