OM : Ruslan Malinovskyi déjà au coeur d’une polémique à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2023 à 22:15

La nouvelle recrue de l’ OM, Ruslan Malinovskyi, fait l’objet d’une grosse polémique à l’issue du match nul face à l’AS Monaco (1-1).

Cette dernière journée du mercato hivernal fut particulièrement mouvementée du côté de l’ OM, qui est parvenu à mettre la main sur un nouvel attaquant. Comme pressenti, Vitinha a rejoint le club phocéen contre un chèque estimé à environ 30 M€. Outre cette signature, un autre dossier anime aussi l’actualité de l’Olympique de Marseille.

En effet, au terme du match nul entre l’ OM et l’AS Monaco (1-1) samedi dernier au stade Vélodrome , le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi avait serré la main de son homologue russe Aleksandr Golovin. Les deux joueurs s’étaient croisés au coup de sifflet du match et s'étaient chaleureusement salués. Un geste anodin, mais qui n’a pas échappé aux observateurs ukrainiens. Bon nombre d’entre eux ont rapidement critiqué cette accolade entre les représentants de deux pays, actuellement en guerre sur le sol ukrainien.

OM : Ruslan Malinovskyi présente ses « excuses »

Pris à partie sur la toile, Ruslan Malinovskyi est revenu sur cette salutation. Et le nouveau milieu offensif de l’ OM a tenu à présenter ses excuses pour ce geste qui a suscité la colère de bon nombre de ses compatriotes. « Je tiens à m'excuser auprès des Ukrainiens. Je comprends qu'il aurait mieux valu que je l'évite, mais il se trouve qu'il est venu vers moi pour me saluer. Après un match, tous les joueurs se serrent la main et je l'ai mécaniquement fait. Je comprends à quel point c'est important pour vous », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Poursuivant, Ruslan Malinovskyi précise que dans « un sport individuel », il n’aurait « même pas jouer contre un athlète russe ». Le milieu offensif ukrainien milite pleinement pour la disqualification des Russes de toutes les compétitions internationales et déplore ainsi la remise en cause de son attachement à son pays.