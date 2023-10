Limogé de l'AS Monaco cet été, Philippe Clement serait proche de retrouver un club selon une source britannique. Il pourrait disputer la Ligue Europa.

Mercato AS Monaco : Philippe Clement se dirige vers les Glasgow Rangers

Les supporters de l'AS Monaco ne l'ont sans doute pas oublié. Limogé cet été par le club de la Principauté, Philippe Clement a fait les frais de la terrible fin de saison dernière. Souvent dans les 5 premiers, l'ASM a loupé la qualification europénne dans les 4 dernières journées. Avec trois défaites et nul, ses hommes ont terminé à la place « du couillon ». Soit la sixième position, la première non-qualificative pour les coupes d'Europe.

Désormais libre de tout contrat, Philippe Clement a toujours la côte malgré son échec. L'entraîneur belge serait entré en contact avec les Glasgow Rangers, deuxième de la première division écossaise la saison passée selon The Daily Mail. Le club est également qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa, qu'il a mal débuté (une victoire et une défaite surprenante contre Aris Limassol). Le poste d'entraîneur s'est libéré depuis l'éviction de Michael Beale, auteur d'un terrible début de saison en championnat (3 défaites en 7 journées). D'après la source, Clement serait favori pour prendre sa succession.

Adi Hütter fait mieux que Philippe Clement après 7 journées

Depuis le départ de Philippe Clement, l'AS Monaco a misé sur Adi Hütter pour la nouvelle saison. Et force est de constater qu'après 7 matchs, le technicien autrichien a réussi à faire oublier la terrible fin de saison dernière. Avec un bilan de 4 victoires, 2 nuls et une défaite en Ligue 1, l'ASM mène le championnat avec le Stade Brestois (14 pts).

Certes, l'équipe avait sensiblement le même bilan avec Philippe Clement à ce stade (3 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Mais il y a du mieux cette saison, et les Monégasques peuvent s'appuyer sur un fait important : ils ne jouent pas la coupe d'Europe. C'est un avantage puisque les équipes européennes ont un calendrier bien plus chargé, ce qui les forcent à faire tourner l'effectif. Malgré quelques absents importants (Embolo, Caio Henrique, Ben Seghir), le club du Rocher pourra compter sur le retour de Takumi Minamino et Aleksandr Golovin contre Reims (4ème, 13 pts). Coup d'envoi de cette 8ème journée de Ligue 1 à 21 heures au stade Auguste-Delaune.