Meilleur buteur de l'AS Monaco après Wissam Ben Yedder cette saison, Takumi Minamino était incertain contre l'OM. Le verdict est tombé ce samedi.

AS Monaco-OM : Takumi Minamino apte à jouer

C'était l'inquiétude de dernière minute à l'AS Monaco. Alors que le choc contre l'Olympique de Marseille a lieu ce samedi soir à 21 heures, le club de la Principauté attendait le verdict pour Takumi Minamino. Le milieu offensif japonais, deuxième meilleur buteur de l'AS Monaco en Ligue 1 avec 3 buts, était incertain après une douleur à l'adducteur. Finalement, il sera bien présent dans le groupe monégasque selon un communiqué du club.

C'est un soulagement pour Adi Hütter, d'autant que Minamino n'a pas raté une seule rencontre de Ligue 1 jusqu'à présent. Très utilisé avec 6 titularisations, il n'a pas encore connu le banc de touche. C'est donc un des grands artisans du bon début de saison de l'ASM, quatrième de l'élite avec 11 points après 6 journées. Sa présence sera précieuse face à l'Olympique de Marseille, concurrent direct au podium (8ème, 9 pts).

Eliesse Ben Seghir sera encore absent contre l'OM

Si l'AS Monaco a reçu une très bonne nouvelle avec Takumi Minamino, les joueurs de la Principauté ont perdu d'autres cadres. Aleksandr Golovin (suspendu) et Eliesse Ben Seghir, probablement jugé trop juste malgré une reprise de l'entraînement collectif, ne figurent pas dans le groupe contre l'OM. Le premier n'avait pas encore manqué le moindre match avec l'AS Monaco. Caio Henrique ne pourra pas non plus assurer sa place sur le flanc gauche.

D'après RMC Sport, Ismail Jakobs est le plus apte à remplacer le latéral brésilien. Uu duo entre Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun pourrait également voir le jour contre les Phocéens, en raison de la suspension de Golovin. Tout dépendra de la tactique mise en place par Adi Hütter. Lors de la dernière journée contre Nice (0-1), le technicien allemand avait tenté un dispositif en 3-4-2-1. Du côté des recrues, Mohamed Salisu est victime d'une pubalgie et sera également forfait. Côté Marseillais, Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia seront les grands absents.