Le nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, s’apprête à faire ses débuts en Ligue 1 samedi face à l’AS Monaco avec déjà une excellente nouvelle.

OM : Gennaro Gattuso, un nouveau souffle pour Marseille

L’Olympique de Marseille tient enfin son nouvel entraîneur. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Gennaro Gattuso en remplacement de Marcelino qui a démissionné de son poste suite à la réunion tendue avec les supporters. L’Équipe précise que le technicien italien a déjà effectué sa première séance d’entraînement à l’OM et a envoyé un message fort à ses joueurs, précisant « qu'il se moquait de ce qu'ils avaient fait avant, et qu'il ne leur demandait qu'une seule chose : être des guerriers sur le terrain ».

Le ton est donc donné. L’ancien joueur italien, adepte du 4-3-3, met l'accent sur l'engagement et la détermination. Il a pour mission de vite remobiliser l’équipe phocéenne qui a connu une défaite humiliante contre le PSG (4-0). Gennaro Gattuso devra surtout insuffler un nouveau dynamisme à l'OM, car un autre défi de taille se profile à l'horizon. L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi sur la pelouse du stade Louis II afin d’affronter l'AS Monaco pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso et son équipe bénéficieront d'un avantage sur le papier.

Gennaro Gattuso va affronter une équipe de l’AS Monaco diminuée

En effet, si Gennaro Gattuso ne peut sans doute pas compter sur Ismaïla Sarr (blessé), son prochain adversaire monégasque n’est pas aussi épargné par les absences. En plus de la suspension d’Aleksandr Golovin, d’autres joueurs du club princier vont aussi manquer cette rencontre. La Minute OM assure que Caïo Henrique, Breel Embolo et Eliesse Ben Seghir sont déjà forfaits pour cette rencontre. Tandis que l’attaquant Takumi Minamino est incertain pour le match AS Monaco-OM.

Ce duel dans la Principauté sera un véritable test pour Gennaro Gattuso. Les supporters de l'Olympique de Marseille attendent de profonds changements sur le terrain et une réaction positive de leur équipe face aux Monégasques.