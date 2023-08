Alors que Mattéo Guendouzi et Pol Lirola se rapprochent de l’Italie, l’OM s’apprête à recevoir une offre d'Arabie saoudite pour un milieu.

Mercato OM : Azzedine Ounahi vers l’Arabie saoudite

Après un départ dans ce mercato estival très convaincant avec l’arrivée de six nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille compte à présent se délester de quelques éléments. Cengiz Ünder vendu à Fenerbahçe et Ruslan Malinovskyi prêté au Genoa ont déjà fait les frais de cette opération dégraissage, et d’autres départs sont attendus. D’ailleurs, l’OM est proche de se séparer d'un milieu dans cette dernière ligne droite du mercato.

En grande difficulté à Marseille, Pol Lirola et Mattéo Guendouzi sont en passe de poser leurs valises en Italie. Un accord total a été trouvé pour le prêt du latéral droit espagnol à Frosinone. L’officialisation de son transfert devrait tomber dans les prochains jours. Quant au milieu de terrain français, la Lazio Rome est proche pour boucler sa signature. Le club romain a déjà conclu un accord avec Mattéo Guendouzi et devra trouver une entente avec l’OM afin de finaliser l'opération.

Un troisième joueur de Marseille est lui aussi susceptible de mettre les voiles pour une destination inattendue. Il est question d’Azzedine Ounahi, très convoité en Arabie saoudite. L’Équipe assure en effet que le milieu de terrain de 23 ans intéresse deux clubs saoudiens. Al-Ahli et Al-Hilal, qui a récemment signé Neymar, s’activent en coulisse pour boucler sa signature.

Une offre comprise entre 15 et 20 millions pour Azzedine Ounahi

L’intérêt de ces deux clubs saoudiens devrait même se concrétiser dans les prochains jours. Le quotidien sportif précise que Al-Ahli et Al-Hilal s’apprêtent à transmettre à l’OM une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Reste à savoir si cette future offre sera suffisante pour boucler sa signature. Il faudra d’abord que cette proposition saoudienne arrive dans les bureaux de Pablo Longoria.

Pour le moment, le président de l’OM s’active dans tous les sens pour réaliser quelques ventes afin de réduire sa masse salariale et rééquilibrer ses comptes durement éprouvés cet été. De ce fait, Azzedine Ounahi n’est pas l’abri d’un transfert en toute fin de mercato.