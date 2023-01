ASSE Mercato : Une nouvelle annonce tombe sur l'avenir de Krasso

Publié par ALEXIS le 09 janvier 2023 à 14:55

Un attaquant de l’ ASSE s’est confié sur son avenir dans Le quotidien Le Progrès. Il assure qu’il a une idée claire sur son futur.

Actuel meilleur buteur de l’ ASSE, avec 8 buts et 4 passes décisives en 14 matches de Ligue 2 disputés, Jean-Philippe Krasso connaît un coup d’arrêt depuis son expulsion face au FC Sochaux. Il n’a plus marqué de but depuis la défaite face aux Lionceaux (2-1), le 10 octobre. Un manque de réussite qui a plongé l’AS Saint-Etienne à la dernière place du championnat.

Pour booster son attaque, les Verts ont recruté Gaëtan Charbonnier comme joker. Ce dernier a été auteur du but égalisateur de l’ ASSE contre le SM Caen (1-1), à l'occasion de sa première titularisation sous le maillot stéphanois. En effet, Gaëtan Charbonnier est désormais le premier choix de Laurent Batlles devant Jean-Philippe Krasso. Meilleur joueur et buteur de Ligue 2 en 2019, il a été recruté pour apporter son expérience aux Verts, dont l’unique objectif est le maintien.

ASSE Mercato : Krasso remet à plus tard la question de son avenir

Dès lors, la situation de l’avant-centre ivoirien revient sur la table cet hiver. En fin de contrat en juin 2023 et n’ayant pas trouvé d’accord avec l’ ASSE pour prolonger son bail, il pourrait signer un pré-contrat avec le club de son choix lors du mercato hivernal. Interrogé sur son futur à Saint-Etienne, avec l’arrivée de Gaëtan Charbonnier, Jean-Philippe Krasso veut aller au bout de son contrat. « Je ne me pose pas de question sur mon cas personnel. On verra ça plus tard », a-t-il répondu.

« Pour n’importe quel joueur, c’est toujours frustrant de démarrer une rencontre de cette façon (sur le banc face à Caen, ndlr), mais je ne pense qu’à l’équipe et à rien d’autre. Quand je suis sur le terrain, je ne suis concentré que sur une seule chose : faire mon job […]. Il n’y a pas de perturbation. Peut-être en dehors », a-t-il rassuré pour finir.