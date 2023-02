PSG Mercato : L'avenir de Luis Campos déjà remis en question à Paris ?

Publié par Enzo Vidy le 01 février 2023 à 19:33

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Campos n'a pas vraiment été à la hauteur lors des mercatos, et son avenir à Paris pourrait être remis en question.

En ayant enregistré pas la moindre recrue lors du mercato hivernal, il n'est pas risqué de dire que le mois de janvier du PSG est un véritable fiasco. Alors que Milan Skriniar et Hakim Ziyechdevaient débarquer cet hiver, aucun des deux joueurs ne portera le maillot parisien en deuxième partie de saison.

Le PSG ne se sera donc pas renforcer pour affronter le Bayern en Ligue des Champions, et devra compter sur ses recrues estivales, ainsi que sur son trio d'attaque. Problème, Vitinha, acheté l'été dernier pour une somme de 41,5 millions d'euros, est complètement transparent depuis plusieurs semaines, à l'image de Fabian Ruiz, recruté à Naples pour 23 millions d'euros, et qui n'affiche pas son meilleur niveau.

Si Luis Campos n'est pas le premier responsable de la mauvaise performance de certains joueurs du Paris SG, son recrutement peut légitimement commencer à poser question, et les récents échecs essuyés lors du mercato hivernal ne devrait pas faire ses affaires.

PSG Mercato : Luis Campos, des échecs qui pourraient impacter son avenir à Paris ?

Rarement critiqué depuis son arrivée au PSG, Luis Campos est sous le feu des critiques ces dernières heures. Déjà pas épargné par certains supporters parisien sur les réseaux sociaux, le directeur sportif du PSG, qui occupe un rôle similaire au Celta Vigo, est extrêmement critiqué par les amoureux du clubs espagnol qui n'ont vu qu'une seule recrue débarquer cet hiver.

Longtemps considéré comme l'un des meilleurs directeurs sportifs du monde, Luis Campos ne semble plus être aussi brillant qu'auparavant, et les deux derniers mercatos parisiens en sont le parfait exemple, avec des joueurs qui ne sont clairement pas au niveau attendu. Pour le moment, le PSG est leader du championnat, et est toujours en lice pour gagner la Coupe de France, mais le mois de février sera plus que chargé avec le match face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Si le niveau de jeu affiché ne change pas, et que les joueurs ne se remettent pas en question dans les jours à venir, les prochaines semaines pourraient être synonymes de fiasco sur le plan sportif, et il n'est pas certain que Luis Campos survive à un potentiel naufrage du club de la capital.