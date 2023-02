OM Mercato : Un joli deal de Longoria au milieu se confirme

Publié par Ange A. le 02 février 2023 à 00:03

Azzedine Ounahi fait déjà parler de lui à l’ OM. Le milieu marocain s’est illustré pour sa première ce mercredi sous le maillot olympien.

Accroché par l’AS Monaco (1-1) lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant. Ce mercredi, l’ OM a renoué avec le succès sur la pelouse du FC Nantes. Les Olympiens se sont imposés deux buts à zéro. Les recrues des deux clubs se sont illustrées lors de cette rencontre. Le néo-nantais Joao Victor a donné l’avantage aux Marseillais sur un csc. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, le néo-marseillais Azzedine Ounahi a fait le break pour les siens. Une première réussie pour l’international marocain, la dernière recrue de Pablo Longoria. Le milieu de terrain âgé de 22 ans a débarqué en Provence en provenance de l’Angers SCO. L’ OM a déboursé 8 millions d’euros pour boucler le transfert d’Ounahi cet hiver.

OM Mercato : Les mots d’Azzedine Ounahi après sa première réussie

Buteur pour sa première apparition avec l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounah n’a pas caché son plaisir. Le nouveau milieu de l’ OM a partagé sa fierté après le coup de sifflet final. Il se remémore ses débuts avec le SCO. L’international marocain avait également été buteur lors de sa première apparition avec le club de l’Anjou. Il se satisfait également de la performance des Olympiens.

« Premier but à mon premier match ? Comme à Angers ! C’était la même chose lors de ma première entrée à Angers en Ligue 1, j’avais marqué au bout de 2 minutes. On a fait un super match. En première période, on a été solide même si les occasions ont été rares. En seconde période, on a assumé avec la maîtrise du ballon et on a fini avec deux buts. Je suis très content pour ma première », a savouré le Lion de l’Atlas au micro de Prime Video.