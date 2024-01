Attendu au Maroc pour la CAN 2023, Azzedine Ounahi pourrait ne plus revenir à l'Olympique de Marseille puisqu'il pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite.

Mercato OM : Azzedine Ounahi a la cote en Arabie Saoudite

Irrégulier depuis le début de la saison, Azzedine Ounahi est entré dans une nouvelle dimension depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso à la tête de l'Olympique de Marseille. Le joueur recruté l'hiver dernier a retrouvé le goût de la compétition en saisissant ses chances, même si le technicien italien veut plus de lui. Cependant, le jeune international marocain ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière puisque Pablo Longoria n'est pas opposé à son départ, même dès cet hiver si possible. Ces derniers jours, on évoque l'intérêt grandissant des clubs de l'Arabie Saoudite pour Azzedine Ounahi. Ce qui ne laisse pas insensible le dirigeant espagnol du club phocéen, qui aurait repris les négociations avec les prétendants pour un éventuel transfert du Lion de l'Atlas de 23 ans.

L'identité des clubs saoudiens révélés

Selon L'Equipe, Longoria reste à l'écoute et va étudier toutes les offres reçues pour Azzedine Ounahi. Il compte d'ailleurs en faire de même avec Vitinha, Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Luis Henrique. Mais celui qui est le plus courtisé pour le moment, c'est le jeune milieu de terrain marocain qui va jouer la CAN 2023. L'OM veut profiter de la période pour réaliser une bonne opération, notamment avec l'intérêt des clubs saoudiens qui sont quatre à la lutte pour le coéquipier en club et en sélection d'Amine Harit. Selon Foot Mercato, qui a dévoilé leur identité, il s'agit d'Al-Ittihad, d'Al-Hilal, d'Al-Shabab et d'Al-Ahli. Toutefois, le média français assure que Al-Shabab et Al-Ittihad sont les deux clubs qui se montrent les plus intéressés dans le dossier.