Auteur d’une piètre prestation lors de la défaite de l’OM face au PSG (0-2), Azzedine Ounahi est sous le feu des critiques. Au point où des appels à son départ se font entendre.

Mercato OM : Azzedine Ounahi poussé vers la porte de sortie ?

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate en cette fin de saison, marquée par une série de défaites dont la plus récente contre le PSG (0-2) en Ligue 1 a laissé des traces. Le match contre le rival parisien avait pourtant laissé entrevoir des possibilités pour l’OM de remporter cette bataille, avec notamment le carton rouge infligé à Lucas Beraldo et la sortie prématurée de Kylian Mbappé. Malgré ces circonstances favorables, les Marseillais ont finalement été battus à domicile par les Parisiens (0-2).

L’un des joueurs pointés du doigt pour son faible rendement lors de ce choc est Azzedine Ounahi. Sa performance décevante dans le milieu de terrain de l’OM a provoqué de vives critiques à son égard, notamment de la part de Daniel Riolo. Le consultant de RMC Sport a exprimé son mécontentement quant au niveau affiché par l’international marocain, tout en laissant entendre que l’OM devrait se séparer du joueur de 23 ans dès l’été prochain, en raison d’un déficit de création au sein de l’équipe phocéenne. « Pour ce secteur, t’attendais beaucoup de Ounahi depuis qu’il a signé, mais là on est en catastrophe totale, il faut abandonner l’idée », a-t-il déclaré.

Azzedine Ounahi et ses coéquipiers devront vite se ressaisir

Malgré ces difficultés, l’OM n’a pas de temps à perdre, car des matchs décisifs approchent. Les hommes de Jean-Louis Gasset doivent se préparer pour deux déplacements difficiles : d’abord à Lille en Ligue 1, puis à Benfica pour le quart de finale aller de la Ligue Europa. Cette série de rencontres importantes intervient dans un contexte où l’équipe phocéenne doit également faire face à une avalanche de blessures. Touché lors du choc contre le PSG, Chancel Mbemba a rejoint la liste des blessés.

Il est donc impératif pour Azzedine Ounahi et ses coéquipiers de se ressaisir rapidement et de trouver des solutions pour rebondir, en gérant efficacement les absences dues aux blessures. Le groupe de l’OM devra aborder ces prochains matchs avec détermination et concentration afin de sortir de cette période difficile et retrouver le chemin du succès.