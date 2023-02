PSG : Après la blessure de Mbappé, Neymar inquiète aussi

Publié par Jules le 02 février 2023 à 09:33

La situation de Kylian Mbappé, sorti sur blessure hier soir, inquiète au PSG, tout comme l'état de santé de Neymar, qui ne serait pas très rassurant.

Coup dur, hier soir, pour les supporters du PSG. Tandis qu'on jouait la 21e minute, Kylian Mbappé est contraint de sortir sur blessure, remplacé par Hugo Ekitike. Après avoir manqué un penalty plus tôt dans le match, l'international français doit donc laisser sa place, ce qui est assez inquiétant, à moins de deux semaines du match de Ligue des Champions entre le Paris SG et le Bayern Munich, qui aura lieu le 14 février prochain et pour lequel Christophe Galtier aura besoin de tous ses joueurs.

Lors de la même rencontre, quelques minutes après la sortie de Kylian Mbappé, c'est cette fois Sergio Ramos qui est obligé de quitter la pelouse. Une soirée compliquée pour le PSG qui s'est tout de même imposé sur le score de 3-1 sur la pelouse du Montpellier HSC. En interne, un autre dossier semble inquiéter le Paris SG, puisque Neymar était absent hier soir et traîne une blessure contractée lors de la Coupe du Monde, et qui a fragilisé sa cheville.

PSG : Le cas Neymar inquiète également en interne

Hier soir, tandis que le PSG se déplaçait à Montpellier, Neymar était, quant à lui, laissé au repos. En effet, comme le révèle le journal L'Équipe ce matin, la cheville du Brésilien ne serait pas tout à fait remise depuis la Coupe du monde, ce qui aurait tendance à inquiéter le board parisien, qui est privé de l'un de ses meilleurs joueurs cette saison. À mesure que le choc face au Bayern Munich avance, la tension autour de l'international auriverde ne fait qu'augmenter.

Tandis que le PSG n'a pas récupéré Neymar dans la meilleure des formes après la Coupe du monde. Le Paris SG pense que la cheville du joueur aurait été mal soignée, trop rapidement peut-être, afin de lui permettre de revenir rapidement sur les terrains avec la Seleçao lors du Mondial au Qatar. Quoi qu'il en soit, la situation du joueur sera un sujet de préoccupation majeure pour le staff médical, qui aura bien du travail ces prochains jours.