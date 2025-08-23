OM : Trahi, De Zerbi prend une décision ferme !

Roberto De Zerbi, excédé par les tensions internes à l’OM, a tranché dans le vif. Alors que la tension est palpable à Marseille, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe paient au prix fort une altercation qui a mis le feu au vestiaire olympien.

OM : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, une bagarre qui coûte cher

L’OM a officialisé la mise sur la liste des transferts d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe après leur altercation musclée à Rennes. Un choix fort, directement impulsé par Roberto De Zerbi, qui s’est senti trahi par le comportement du milieu français. Selon Florent Germain, correspondant RMC, « Roberto De Zerbi était vexé, voire très vexé » par l’attitude de certains leaders.

Le technicien italien a réagi avec fermeté, considérant que cet épisode était la goutte de trop dans un climat déjà délétère. Le vestiaire olympien traverse en effet une période de flottement, marquée par des retards, des amendes impayées et un certain laxisme. Pour De Zerbi, il fallait frapper fort.

De Zerbi ne transige pas avec la discipline

Au-delà de la bagarre, c’est un problème plus profond de professionnalisme qui a déclenché la colère de l’entraîneur. « Depuis un gros mois il y a du laisser-aller global. Ça concerne Rabiot, mais aussi la plupart des joueurs », rapporte Florent Germain sur RMC. L’Italien avait déjà multiplié les rappels à l’ordre, notamment avec des contrôles médicaux renforcés, ignorés par certains cadres.

Dans ce contexte, l’attitude d’Adrien Rabiot a été perçue comme une véritable provocation. « Il a pris l’attitude de Rabiot comme une ultime défiance », explique encore Germain. l’Italien, blessé dans son autorité, a donc choisi de sacrifier deux éléments plutôt que de laisser pourrir la situation. Le message est clair : à l’OM version De Zerbi, la discipline passe avant les états d’âme.