Mercato ASSE : Zuriko Davitashvili vers un gros transfert

Révélation de la saison passée avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili attire de nombreux regards sur ce mercato. Entre les convoitises venues de Turquie et l’intérêt grandissant de la Premier League, l’ailier géorgien pourrait bien être au cœur d’un feuilleton brûlant ces dernières semaines de l’été.

Mercato ASSE : Davitashvili, une première saison qui a changé le visage des Verts

Arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux pour environ 6 millions d’euros, Davitashvili a transformé l’attaque stéphanoise. En 33 matchs de Ligue 1, il compile 9 buts et 8 passes décisives, devenant le meilleur passeur des Verts et leur deuxième meilleur buteur. Ses coups d’éclat, comme son triplé face à Auxerre ou son bijou contre le PSG, ont fait chavirer le Chaudron.

Lire aussi : ASSE : La fin du mercato fixée pour Stassin et Davitashvili

Élu Joueur du Mois dès octobre 2024, il a aussi remporté le Trophée du But de la Saison. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, même si certains lui reprochent encore un jeu trop individualiste. Qu’importe, le public stéphanois a trouvé son nouveau chouchou.

Saint-Etienne veut construire autour de lui

À 23 ans, le Géorgien incarne l’avenir du club. L’ASSE, qui a retrouvé des couleurs en partie grâce à lui, ne songe pas une seconde à s’en séparer. Preuve de cette confiance : titulaire lors de la large victoire 4-0 face à Rodez, il a encore marqué les esprits. Pour les dirigeants, le message est limpide : Davitashvili est intransférable.

À voir

OM : Trahi, De Zerbi prend une décision ferme !

Lire aussi : Mercato ASSE : Un deal fou relance l’avenir de Davitashvili

Pourtant, le mercato est imprévisible. Selon Le Progrès, Besiktas s’est renseigné, mais le joueur vise un championnat majeur. Et voilà que West Ham s’invite dans la danse. Pour l’instant, aucune offre n’a atterri sur le bureau stéphanois, mais les Verts savent qu’ils devront résister à des sollicitations de plus en plus pressantes.