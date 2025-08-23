Mercato PSG : Donnarumma, l’incroyable volte-face !

Le feuilleton Donnarumma a pris une tournure inattendue au PSG. Après des semaines de tension, alors qu’un compromis semblait trouvé entre les deux parties, le Paris SG a finalement brisé l’accord, pour ouvrir la voie à un départ.

Mercato PSG : Affaire Donnarumma, le Paris SG change d’avis !

À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma se voyait encore porter les gants du Paris Saint-Germain. Le gardien italien avait accepté les concessions exigées par le club, après un long moment de résistance : baisse de salaire et variables liées aux performances. Un effort rare, presque romantique dans un football gouverné par les chiffres. Mais à Paris, les promesses n’engagent décidément que ceux qui y croient.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma lâche un indice sur son futur club

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants ont soudainement fait machine arrière. Résultat : l’accord a volé en éclats. Vendredi soir, au Parc des Princes, l’Italien a eu droit à des adieux chargés d’émotion, sous les applaudissements d’un public partagé entre gratitude et incompréhension.

Manchester City, nouvel horizon… sous conditions

La suite s’écrit désormais outre-Manche. Donnarumma a déjà trouvé un terrain d’entente avec Manchester City, prêt à l’intégrer comme futur numéro un. Mais Pep Guardiola et ses dirigeants savent que l’équation est plus complexe. Avant d’accueillir l’Italien, les Skyblues doivent d’abord trouver une porte de sortie à Ederson.

À voir

Mercato ASSE : Zuriko Davitashvili vers un gros transfert

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre confirmé pour Donnarumma ?

Paris, de son côté, n’a pas l’intention de brader son dernier rempart. Le club de la capitale attend pas moins de 50 millions d’euros pour libérer son gardien. Entre négociations serrées et mercato qui s’emballe, une certitude demeure : Donnarumma est déjà ailleurs, et le PSG vient peut-être de laisser filer plus qu’un gardien… un symbole de résilience.