Mercato FC Nantes : Un buteur débarque au FCN

Le FC Nantes tient enfin son homme fort pour dynamiter l’attaque. Après des semaines de rumeurs et d’attente, les Canaris accueillent un renfort de poids, symbole d’un mercato stratégique et mesuré.

Mercato FC Nantes : Un été mouvementé, une attaque à reconstruire

À la Beaujoire, le grand ménage estival a laissé des traces profondes. Six titulaires ont quitté le navire, de Moses Simon à Pedro Chirivella, en passant par Jean-Charles Castelletto. Résultat : Antoine Kombouaré se retrouve à devoir recomposer une équipe qui a perdu de sa colonne vertébrale, et surtout une bonne partie de son efficacité offensive.

Avec plus de 40 millions d’euros engrangés, les dirigeants nantais n’ont toutefois pas cédé à la tentation des dépenses folles. La stratégie est claire : recruter malin, limiter les risques financiers et miser sur des joueurs en quête de relance. C’est dans cette logique que s’inscrit le nouveau buteur Armel Bella-Kotchap.

Armel Bella-Kotchap, un profil qui change la donne

Puissant, mobile et doté d’un vrai flair devant le but, Armel Bella-Kotchap arrive avec la ferme intention de redonner des couleurs à une attaque trop timide lors de la préparation estivale. Ses qualités de finisseur et sa capacité à peser sur les défenses adverses étaient précisément ce qui manquait aux Canaris la saison passée.

Ce pari sur un joueur désireux de se relancer colle parfaitement à la philosophie actuelle du club. Pour Nantes, c’est l’occasion de retrouver une efficacité offensive indispensable pour éviter les frayeurs du maintien. Pour le joueur, c’est le défi d’une renaissance dans un championnat qui aime les buteurs combatifs. Un deal gagnant-gagnant, à condition que la réussite suive.