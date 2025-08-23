Mercato PSG : Énorme rebondissement pour Rodrigo Mora

Le dossier Rodrigo Mora au PSG sur ce mercato connaît un tournant spectaculaire. Alors que le FC Porto se montrait inflexible, la pépite portugaise est désormais sur le marché, et Paris est à l’affût.

Mercato PSG : Le FC Porto lâche du lest, le Paris SG fonce sur Rodrigo Mora

C’était encore impensable il y a quelques jours : Rodrigo Mora ne devait pas bouger de Porto. Protégé par une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros, l’ailier de 18 ans était annoncé intransférable. Mais voilà que les Dragons ont décidé de réviser leur copie : selon Mercado Azul, le club est désormais prêt à écouter les offres, preuve que le mercato a cette capacité à tout chambouler en une nuit.

Derrière ce revirement, une réalité : la relation entre Mora et Francisco Farioli, nouvel entraîneur du FC Porto, serait déjà glaciale. Et lorsqu’un crack de ce calibre ne se sent plus en phase avec son coach, l’équation devient simple : soit ça explose, soit ça s’exporte.

Le PSG en embuscade, Luis Campos à l’affût

Paris n’a pas l’habitude de laisser filer de tels joyaux. Déjà sur le dossier depuis plusieurs mois, Luis Campos surveille attentivement la situation. Le Portugais, fin connaisseur du marché lusitanien, rêve d’ajouter Mora à l’effectif francilien. Et selon le journaliste Pedro Almeida, le PSG est désormais en position de force.

Seul problème : Paris n’est pas seul. Le Real Madrid, jamais loin lorsqu’il s’agit de jeunes prodiges, reste une menace sérieuse. Mais avec une semaine encore à jouer avant la fermeture du marché, le PSG pourrait tenter un coup d’éclat. Mora, déjà international portugais à seulement 18 ans, coche toutes les cases : talent, précocité et potentiel de superstar. Reste à savoir si Paris acceptera de plonger dans la danse financière imposée par Porto.