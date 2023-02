FC Barcelone Mercato : Le Barça passe à côté d'une superbe opération

Publié par Jules le 02 février 2023 à 23:53

Le FC Barcelone, qui n'a recruté personne lors du mercato hivernal, n'est pourtant pas passé loin de réaliser une superbe opération.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le FC Barcelone a été raisonnable durant le mercato hivernal. Et pour cause, le Barça n'a pas recruté de joueur et va donc finir la saison avec un effectif assez semblable à celui qu'avait à sa disposition Xavi au début du mois de septembre. Hormis le départ à la retraite de Gerard Piqué, celui de Memphis Depay à l'Atlético Madrid et d'Hector Bellerin, vers le Sporting Portugal en fin de mercato, les lignes n'ont pas trop bougé au Barça.

Cependant, cela n'a pas empêché les Blaugranas de scruter le marché des transferts à la recherche de bonnes opportunités. Le FC Barcelone a notamment tenté de s'offrir Sofyan Amrabat, sans succès, et était proche de conclure l'arrivée du remplaçant d'Hector Bellerin dans les derniers instants du mercato hivernal. Néanmoins, le Barça n'a malheureusement pas réussi à conclure l'arrivée d'un latéral droit, mais cela s'est joué à peu de choses.

FC Barcelone Mercato : L'arrivée de Julian Araujo capote pour 18 secondes...

Tandis que tout semblait prêt au FC Barcelone pour l'arrivée de Julian Araujo, en provenance de Los Angeles Galaxy, le jeune joueur mexicain n'a finalement pas pu poser ses valises au Barça à cause d'un retard d'une poignée de secondes. Comme l'explique Mateu Alemany, directeur du football au FCB, au micro de Movistar, cela s'est joué à rien. "Nous n'avons pas pu nous inscrire en raison d'une erreur système, c'était juste 18 secondes, nous verrons ce que dit la FIFA."

Le FC Barcelone a donc déposé un recours devant la FIFA afin de forcer l'arrivée du jeune latéral droit mexicain Julian Araujo, malgré la fermeture du marché des transferts. Étant donné que ce dernier n'a pas pu être enregistré en raison d'un problème technique, le Barça espère que l'organisme se montrera clément et permettra l'arrivée du joueur en provenance des Etats-Unis.