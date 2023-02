FC Nantes : Le message fort de Delort aux fans du FCN avant Ajaccio

Publié par ALEXIS le 02 février 2023 à 21:23

La nouvelle recrue du FC Nantes, Andy Delort, a envoyé un message fort aux supporters du FCN, avant le match contre Ajaccio.

Andy Delort va disputer son deuxième match sous le maillot du FC Nantes à Ajaccio, dimanche à 15h au stade François-Coty. Avant cette rencontre, comptant pour la 22e journée de Ligue 1, le nouvel avant-centre du FCN s’est adressé aux supporters des Canaris. Il les a remerciés pour l’accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé lors de sa première apparition sous le maillot Jaune et Vert, mercredi.

L’attaquant recruté à l’OGC Nice a fait son entrée en jeu face à l’Olympique de Marseille (0-2), au stade de la Beaujoire. Il a remplacé Moses Simon à la 78e minute, alors que le FC Nantes était déjà mené (0-1, 58e). « Cela fait plaisir. J’ai vu les nombreux messages des supporters et j’avais envie de venir. Ça fait plaisir […] », a-t-il déclaré en zone-mixte, avant de se projeter sur la prochaine journée.

« Il y avait une sacrée ambiance et je suis très heureux. Dommage qu’il n’y ait pas la victoire ou même le match nul sur la fin. J’aurais aimé marquer, mais bon […]. On va essayer de vite passer au prochain match », a lâché Andy Delort.

FC Nantes : Andy Delort se sent prêt à affronter l'AC Ajaccio

L’international algérien a quitté l'OGC Nice sur un conflit avec le staff technique et la direction du club. Il a donc une revanche à prendre sur les Aiglons qui lui ont souhaité « bonne chance sous les couleurs nantaises ». Après la douzaine de minutes disputées contre l’OM, Andy Delort devrait être titulaire contre l’AC Ajaccio, une équipe dont il a défendu le maillot pendant trois saisons (2010-2013). Et il a rassuré les supporters du FC Nantes avant le déplacement en Corse.

« Là, je commence à revenir bien dedans, je me suis entraîné avec un groupe... Sincèrement, je me sens bien, cela faisait un moment […]. C’est un peu comme un lion sortant d’une cage, de voir un ballon, des adversaires et, surtout, un public comme ça », a confié le nouveau N°99 des Canaris.