OM Mercato : Fair-play financier, Pablo Longoria dit toute la vérité

Publié par Timothée Jean le 02 février 2023 à 19:23

Alors que l’ OM est sous la menace du fair-play financier, le président Pablo Longoria a tenu à rassurer sur le bilan économique du club.

Comme la plupart des clubs européens, l’ Olympique de Marseille a profité du mercato hivernal pour redessiner les contours de son effectif. Si six joueurs ont quitté le club phocéen cet hiver, trois nouvelles recrues sont venues renforcer le groupe d’Igor Tudor. Ruslan Malinovskyi est arrivé sous la forme d’un prêt avec une obligation d'achat fixée à 13 M€. Azzedine Ounahi a été acheté pour 10 M€. Puis Vitinha a été recruté contre un chèque de 32 M€, ce qui fait de lui le plus gros achat de l’histoire du club.

Autant dire que l’ OM n’a pas hésité à casser sa tirelire cet hiver pour étoffer son effectif. Le club phocéen a dépensé environ 60 M€ pour attirer de nouveaux joueurs en ce mois de janvier. Une dépense qui pourrait couter cher aux Marseillais. Et pour cause, le club phocéen, après avoir été sanctionné d'une amende de 2 M€ par l'UEFA en septembre dernier, est toujours sous la menace du fair-play financier. Selon L'Équipe, l’ OM encourt de nouvelles sanctions comme sept autres clubs européens.

OM Mercato : Pablo Longoria rassure sur les finances du club

En marge de la présentation officielle d’Azzedine Ounahi et Vitinha à l’ OM, Pablo Longoria a logiquement été interrogé sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le président marseillais n’est pas inquiet concernant une quelconque sanction de l’UEFA. Pablo Longoria a en effet tenu à rassurer sur les finances de l’ OM, précisant que le bilan économique du club phocéen reste toujours positif.

« On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif, en jouant sur la trésorerie, les amortissements et les salaires, pour avoir une situation économique identique qu’au début du mercato dans tous les indicateurs. Notre objectif, c’était d’avoir la même situation économique le 31 décembre que le 1er février, c’est le cas. Et on croit qu’on a renforcé l’effectif, donc c’est une indication économique positive », s'est félicité le dirigeant phocéen.

Poursuivant, le président de l’ OM a aussi justifié le montant record déboursé pour la venue Vitinha. Il assure que son club n'a pas changé de dimension. « On n'a pas changé de dimension. On fait du football avec les moyens à disposition. On a fait notre calcul pour chercher à renforcer l'effectif avec une situation économique identique au 31 décembre », a-t-il conclu.