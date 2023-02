FC Barcelone Mercato : Un crack de MLS pourrait signer au Barça !

Publié par Thomas G. le 03 février 2023 à 11:03

Bien décidé à remplacer Hector Bellerin, le FC Barcelone pourrait enregistrer l'arrivée d'un nouveau défenseur dans les prochaines heures.

Cet hiver, le FC Barcelone s’est séparé de l’international espagnol Hector Bellrin qui a été vendu au Sporting Portugal. Les prestations de l’ancien défenseur d’Arsenal n’avaient pas convaincu Xavi et les dirigeants du Barça qui l’ont donc écarté du projet. Depuis plusieurs mois, les Blaugranas tentent de recruter un nouvel arrière droit malgré des moyens limités par le fair-play-financier. Lors des dernières heures du mercato, le FC Barcelone était parvenu à un accord pour l’arrivée d’un nouveau défenseur.

Cette transaction n’avait pas pu être validée, les papiers étaient arrivés avec 18 secondes de retard par rapport à la fin du mercato en Espagne. Le prêt du défenseur des Los Angeles Galaxy, Julian Araujo au Barça avait donc été annulé. Malgré la fermeture du mercato hivernal, ce dossier n’est pas clos, le Barça a envoyé un recours auprès de la Fifa afin de faire homologuer le prêt de Julian Araujo. Le latéral mexicain de 21 ans pourrait donc s’engager avec le Barça.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la Fifa doit communiquer sa décision au Los Angeles Galaxy et au FC Barcelone dans les prochaines heures. Les Blaugranas pourraient donc boucler l’arrivée de leur première et dernière recrue aujourd’hui. Reste à savoir si la Fifa sera indulgente concernant ces quelques secondes de retard.

Cette semaine, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse du Bétis Séville 2-1 et Jules Koundé était aligné en tant qu’arrière droit. L’international français a souffert durant le match et son but contre son camp a mis en péril le succès des Blaugranas. L’éventuelle arrivée de Julian Araujo permettrait à Jules Koundé de retrouver son poste de prédilection en défense centrale.

Le Barça avait trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat de 4 millions d’euros avec les Los Angeles Galaxy. En cas de feu vert de la Fifa, Julian Araujo s’engagerait jusqu’en 2026 avec le FC Barcelone.