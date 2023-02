OM : Une décision forte tombe à Marseille avant le choc contre Nice

Publié par Timothée Jean le 03 février 2023 à 19:49

L’ OM accueille dimanche l’OGC Nice dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les supporters niçois sont interdits de déplacement pour ce choc.

Ce n’est pas une surprise, mais l’OGC Nice se déplacera dimanche soir (20h45) au stade de Vélodrome sans le soutien de ses supporters. Les interdictions de déplacement sont fréquentes en Ligue 1 depuis plusieurs saisons et ce choc OM-Nice ne dérogera pas à la règle.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône explique dans un communiqué que les supporters de l’OGC Nice ne pourront pas « accéder au stade, stationner ou circuler sur la voie publique dans le centre-ville de Marseille », ni se « déplacer de manière individuelle ou collective dimanche entre le département des Alpes-Maritimes et la commune de Marseille ». Les autorités locales craignent d’éventuels débordements entre les supporters de l’Olympique de Marseille et leurs homologues de Nice. Cette mesure de restriction est donc prise « afin de garantir l’ordre public ».

OM-OGC Nice : Du beau monde dans les gradins

Il faut dire que la rivalité entre les deux clubs du sud de la France a régulièrement entraîné des troubles lors de leurs dernières confrontations. Le 22 août 2021, le déplacement de l’ OM à Nice avait été le théâtre de violents incidents, suite à l’envahissement de la pelouse par des milliers de supporters niçois. Le capitaine Dimitri Payet avait précédemment reçu une bouteille d’eau avant de répliquer en lançant le projectile dans les gradins.

Ce geste avait alors mis le feu aux poudres. Les supporters de l’OGC Nice étaient descendus sur le terrain avec la ferme volonté d’en découdre avec certains joueurs de l’ OM. Plus d’un après ces événements, la rivalité entre les deux camps reste encore très vive. Quoi qu’il en soit, ce choc entre l’ OM et l’OGC Nice accueillera du beau monde ce dimanche dans les tribunes. Le stade Vélodrome sera encore à guichets fermés. Ce sont plus de 63 000 supporters qui sont attendus pour ce derby azuréen. Le public phocéen sera massivement présent pour l’OM vers la victoire.