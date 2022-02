Nice-OM : De terribles aveux sur les incidents à Nice !

Publié par Timothée Jean le 08 février 2022 à 14:25

Dans une longue interview accordée à Canal +, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les incidents survenus lors du choc Nice-OM, reconnaissant des erreurs de sa part.

Nice-OM : La sortie maladroite du président niçois

Ce fut une triste image pour le football français. Le 22 août dernier, la confrontation entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille n’a pas pu aller à son terme en raison de violents incidents qui ont émaillé le match. À la 75e minute, au moment où il s'apprêtait à tirer un corner, Dimitri Payet a été visé par des jets de projectiles lancés depuis les tribunes. Le capitaine marseillais a alors répliqué en renvoyant une bouteille d'eau dans les gradins. Ce geste avait alors enflammé les supporters niçois qui sont descendus sur la pelouse avec la ferme volonté d’en découdre avec certains joueurs marseillais. De violentes échauffourées ont éclaté dans la confusion.

À l’issue du coup de sifflet final, le président de l’OGC Nice s’est précipité en conférence de presse, en rejetant la faute aux Marseillais avec des propos hallucinants. Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. Plus de cinq mois après ces tristes événements, le discours de Jean-Pierre Rivère a changé. Le président de Nice reconnait avoir été très « maladroit » dans ses propos et qu’il n’aurait jamais dû réagir à chaud sur ces incidents.

OGC Nice : Jean-Pierre Rivère a failli démissionner

Le dirigeant de l’OGC Nice a expliqué qu’après avoir vu les images, il s’est vite rendu compte de ses erreurs. Il a même pensé à démissionner de son poste et arrêter le football. « Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n’avais pas vues. Et là, tout s’effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d’arrêter le football », a-t-il confié à la chaîne cryptée. « Mais quand le navire coule, on ne saute pas », a ensuite ajouté Jean-Pierre Rivère, qui n’a pas l’intention d’abandonner son équipe. Ce mercredi soir, l’OGC Nice affronte de nouveau l’ OM en quart de finale de la Coupe de France.