PSG Mercato : Campos proche d'une énorme signature en défense

Publié par Ange A. le 04 février 2023 à 05:09

Alors que Milan Skriniar est annoncé au PSG l’été prochain, Luis Campos est sur le point de frapper un autre énorme coup en défense.

Le Paris Saint-Germain a vécu un mercato d’hiver plutôt calme. Aucune recrue n’a rejoint le PSG cet hiver. S’il a confirmé un accord avec le club de la capitale, Milan Skriniar ne devrait rejoindre les Rouge et bleu que lors du prochain mercato. Le défenseur central slovaque devrait débarquer en tant que joueur libre en provenance de l’Inter Milan. Alors que la signature de Skriniar à Paris reste attendue, le board francilien s’active pour signer un autre défenseur. Capitaine du PSG, Marquinhos ne disposera plus que d’un an de contrat avec le club de la capitale au terme de la saison. Raison pour laquelle l’exécutif parisien souhaite le blinder pour écarter toute concurrence. La presse brésilienne a fait le point sur l’évolution de ce dossier.

PSG Mercato : Marquinhos proche d’une nouvelle signature à Paris

Selon UOL Esporte, la prolongation du contrat de Marquinhos est en bonne voie. Bruno Andrade croit savoir qu’un seul point de détail reste à régler pour boucler l’affaire. Le journaliste brésilien indique que les dernières discussions portent notamment sur l’ajout d’une année optionnelle dans le nouveau contrat du défenseur central. Le Paris Saint-Germain lui proposerait un nouveau bail jusqu’en 2027. Si cette option venait à être ajoutée, il serait alors lié aux Rouge et bleu jusqu’en 2028.

À l’image de Marco Verratti, dont le nouveau bail court jusqu’en 2026, Marquinhos pourrait donc rempiler avec le PSG. Outre le dossier Marquinhos, d’autres dossiers de prolongation restent en suspens sur la table des responsables parisiens. Lionel Messi et Sergio Ramos arrivent notamment en fin de contrat cet été. Une possibilité de voir Presnel Kimpembe rempiler avec son club formateur est également évoquée. Reste à savoir si Luis Campos réussira à conforter tous ces cadres. Réponse dans les prochains mois.