PSG Mercato : Marquinhos lâche un énorme indice sur son avenir

Capitaine du PSG, Marquinhos a évoqué son futur après le succès contre la Juventus de Turin (1-2) mercredi en Ligue des champions.

PSG Mercato : Une grosse opération en vue avec Marquinhos ?

Le Paris Saint-Germain s’est imposé d’une courte tête mercredi sur la pelouse de la Juventus de Turin (1-2). Cette performance coûte néanmoins la première place du groupe au PSG. Grâce à son carton contre le Maccabi Haïfa, le Benfica Lisbonne termine leader du groupe H. De quoi frustrer Marquinhos. Le capitaine parisien a affiché une certaine déception après ce déclassement.

« Il y a une déception mais pas énormément non plus. C’est vrai que le premier objectif était de venir ici pour gagner et conserver cette première place. On en sait les avantages. Ça joue vraiment. Maintenant Benfica a fait un énorme résultat là-bas et on doit faire avec les cartes qu’on a en main ».

Le défenseur brésilien a également levé un pan de voile sur son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2024, l’international auriverde (71 sélections/5 buts) s’est confié sur son futur avec le club de la capitale.

Le message de Marquinhos à Al-Khelaïfi

L’ancien défenseur de la Roma reste attaché au Paris Saint-Germain. Il est d’ailleurs ouvert à une prolongation de contrat avec le PSG. Reste maintenant à savoir si cette signature sera bouclée avant le Mondial. « J’ai toujours eu la tête au PSG. Il me reste un an et demi de contrat. J’ai toujours envie de rester. Le club me montre sa confiance en moi. Il y a des discussions. J’espère que tout va bien se finir. Avant la Coupe du monde ? On va voir », a-t-il confié selon les propos relayés par L’Équipe.

Pour rappel, le défenseur brésilien avait déjà rempilé avec le PSG en janvier 2020. Il a rejoint la capitale en juillet 2013 contre 31,4 millions d’euros en provenance de l’AS Roma.