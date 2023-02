PSG : Nouvelle inquiétude à Paris avant Marseille

Publié par Ange A. le 05 février 2023 à 05:09

Le match remporté par le PSG contre Toulouse ce samedi a laissé des traces. Un nouveau blessé a rejoint l’infirmerie parisienne.

Vainqueur de Montpellier (1-3) lors de la dernière journée, le Paris Saint-Germain est parvenu à signer une nouvelle victoire ce samedi. Cette fois, le PSG a dominé le Toulouse FC au Parc des Princes. Privé de Kylian Mbappé et Neymar, le club francilien s’en est remis à Achraf Hakimi (38e) et Lionel Messi (58e) pour venir à bout des Violets. Les visiteurs avaient ouvert le score à la 20e minute sur un but de Branco van den Boomen. L’autre point noir de la soirée c’est sans doute la sortie sur blessure de Renato Sanches. Le milieu de terrain a de nouveau été titularisé par Christophe Galtier après sa sortie contre Montpellier. Le Portugais réclamait plus de temps de jeu à son entraîneur.

PSG : Nouvelle blessure pour Renato Sanches

Le milieu portugais a dû abandonner ses partenaires dès la 14e minute. Il s’est blessé en effectuant une passe. L’ancien Lillois semble avoir rechuté à la cuisse. Il a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes. Rien de rassurant avant les rendez-vous qui attendent le PSG. Il a cédé sa place à El Chadaille Bitshiabu, repositionné en défense centrale à la place de Danilo, remonté au milieu. Les prochaines heures permettront d’en savoir davantage sur la blessure de Renato Sanches. Le Portugais traîne de nouveau des pépins physiques cette saison. Il a disputé 17 rencontres, dont 5 en tant que titulaire, pour deux buts inscrits.

Tombeur du Téfécé, le PSG affronte l’Olympique de Marseille mercredi en huitième de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Renato Sanches est déjà incertain d’assister. Quant à Kylian Mbappé, il devrait manquer trois semaines de compétition et rater ce choc. L’attaquant tricolore sera également sur le flanc lors de la première manche contre le Bayern Munich en Ligue des champions.