PSG Mercato : Luis Campos fait une annonce troublante pour Messi

Publié par JEAN-LUC D le 05 février 2023 à 12:46

À cinq mois de la fin de son engagement en faveur du PSG, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Luis Campos, conseiller football du club parisien, a fait le point sur ce dossier.

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore paraphé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources espagnoles, le septuple Ballon d’Or ne semble pas pressé de renouveler avec les Rouge et Bleu et envisage désormais d’analyser toutes les options qui s’offrent à lui. Récemment interrogé par le quotidien local Olé, l’international argentin a admis ne pas encore savoir de quoi sera fait son avenir dans quelques mois.

« Je vais avoir 36 ans, la fin de ma carrière approche. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout dépend de plusieurs choses », a expliqué Messi. Au lendemain de la victoire contre le Toulouse Football Club (2-1), samedi au Parc des Princes, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, Luis Campos a été appelé à faire le point sur la situation de La Pulga.

Invité de l’émission Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Luis Campos a évoqué la prolongation de Lionel Messi. Et le conseiller football du Paris Saint-Germain a confirmé les discussions avec les représentants de l’ancien capitaine pour un renouvellement. Toutefois, le dirigeant portugais avoue n’avoir aucune certitude pour la suite des évènements.

« Messi, on discute en ce moment, j'aimerais l'avoir avec nous dans notre projet, je serai ravi, on continue de discuter pour l'avoir avec nous à l'avenir », a expliqué Campos. Dans une vidéo publiée sur sa page Youtube, Gaston Edul, journaliste à TyC Sports et suiveur de la sélection argentine, a récemment révélé que le partenaire de Neymar et Mbappé compte bien poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain.